Araba tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği 2017 model Civic Type R hız ve tasarım tutkunlarının yeni gözdesi olacak.

Civic Type R hayranları uzun zamadır 2017’de adeta baştan aşağı değişen modelini bekliyordu.Güçlü bir motoru ve alışılagelmişin dışına çıkan tasarımı ile 2017 Honda Civic Type R fiyatıda netleşti.İsterseniz kısaca 2017 Honda Civic Type R özelliklerine bakalım;

İlk olarak tabiki çok güçlü bir motor görüyoruz.4 silindirli VTEC Turbo 1996 CC’lik bir motor görüyoruz.Bu motor 310 beygir gücünde ve 400 Nm güç üretmektedir.Performans arabası olduğu için sadece 6 ileri manuel vites seçeneceği bulunmaktadır.235/35/R19 lastikleri ile oldukça spor bir tasarım ön plana çıkmaktadır.0’dan 100 Km hıza ise sadece 5.7 saniyede çıkan bu aracın maksimum ulaştığı hız ise saatte 270 Km’dir.2017 Yeni Honda Civic Type R yakıt tüketimi nasıl diye merak ediyorsanız şehir içi ortalama 9.4 LT, şehir dışı ortalama ise 6.1 LT olarak belirtilmektedir.

2017 Honda Civic Type R fiyatı Honda resmi internet sitesinde yazan bilgiye göre 61.053 Euro‘luk bir fiyat etiketine sahiptir.

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