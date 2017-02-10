2000-2500 TL arasındaki akıllı telefon önerileri

Eğer 2000 TL ile 2500 TL arasında hangi telefonları inceleyeyim diye araştırma yapıyorsanız aşağıdaki yazımızın sizlere faydası olacaktır.

Samsung Galaxy S6 Edge 32 GB (2300 TL)

Samsung Türkiye Garantisi’yle satın alabileceğiniz Samsung Galaxy S6 Edge’in 32GB’lık modeli hala tavsiyelerimiz arasında bulunuyor. Her ne kadar biraz pahalı gözükse de son derece verimli bir telefon. 5.1 inç 2K Super AMOLED ekrana sahip olan S6 Edge, 8 çekirdekli bir Samsung yapımı Exynos 7420 çipsetle geliyor.

Cihazda 4GB RAM, 32GB da dahili hafıza yer alıyor. 16MP LED flaşlı arka kamerasının performansı ise gayet tatmin edici. Aynı zamanda optik görüntü sabitleyicisiyle 4K videolar çekmek mümkün. Selfie kamerası ise 5MP lens kullanıyor.

2600mAh bataryalı Samsung Galaxy S6 Edge 32 GB’ı, biraz daha uygun fiyatlarla bulabilmeniz de mümkün.

Sony Xperia Z5 Premium (2000 TL)

Sony’nin Premium modellerinden olan Xperia Z5 bir phablet modeli ve 5.5 inç 4K IPS LCD ekrana sahip. Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 810 işlemci çipsetiyle gelen telefonda 3GB RAM ve 32GB dahili hafıza mevcut. Fakat hafıza microSD kart desteğiyle 200GB’a kadar yükseltiliyor. Ön kamerası 5MP lense sahip olsa da, 23MP lensli ve görüntü sabitleme özelliği olan arka kamerası muazzam performans veriyor. Ayrıca 4K videoları da rahatlıkla çekebiliyor.

3340mAh bataryaya sahip olan Sony Xperia Z5 Premium için yakın zamanda Android Nougat 7.0 güncellemesi de gelecek.

Huawei P9 (1900 – 2000 TL)

Geçtiğimiz yılın Nisan ayında satışa çıkan Huawei P9, firmanın son derece başarılı telefonlarından birisi. Kendisini artık kanıtlayan Huawei, P9’da IPS-NEO LCD 5.2 inç Full HD bir ekran paneli tercih etmiş. Kirin 955 işlemci çipsetinin olduğu telefona Android 7 Nougat işletim sistemi güncellemesi de gelirken, grafik kısmında ise karşımıza Mali-T880 çıkıyor.

32GB dahili hafızası microSD kart desteğiyle 256GB’a kadar yükseltilebilen Huawei P9’da 3GB RAM mevcut. Kamera olarak çift 12MP arka kamera var ve Leica lenslerini kullanıyor. Otomatik odaklanma ve çift LED flaşla gelen cihazın selfie kamerası ise 8MP lense sahip. Ayrıca full HD videoları 1080p çözünürlükte çekmek mümkün.

Huawei P9’da aynı zamanda hızlı şarj desteği ve 3000mAh batarya bulunuyor.

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