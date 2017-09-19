2 basit yöntem: LG V30 ekran görüntüsü alma

LG V30’da ekran görüntüsü nasıl alabilirim konusunda sizleri ufak bir yazı ile bilgilendirmek istedik.2 farklı basit yöntem ile kolayca Screen Shot alabilirsiniz.

LG’nin yeni amiral gemisi modeli V30 resmi olarak tanıtıldıktan sonra Türkiye’ye gelmesi için günler sabırsızlıkla bekleniyor.Bugün kü yazımızda LG V30 ekran görüntüsü nasıl alınır konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.Aslında hemen hemen akıllı telefonlarda ekran resmi alma adımları aynı diyebiliriz.

LG V30 modelinde ekran görüntüsü almak için en basit ve kolay yöntemi güç tuşu ile ses azaltma tuşuna aynı anda basılı tutmanız yeterli olacaktır.Deklanşör sesi geldikten sonra galeri bölümünden alınan resme ulaşabilirsiniz.LG V30 modelinde güç tuşu diğer modellere göre farklılık göstererek arka tarafta bulunmaktadır.Ayrıca bu güç tuşu parmak izi okuyucu sensörüde olarak kullanılmaktadır.

Diğer bir basit yöntem ise Capture+ özelliğini kullanmaktır.Bildirim çubuğunu aşağıya indirerek ilk sıradaki butonu kullanmanız yeterli olacaktır.Bu araç uzun web sayfaların ekran görüntüsü alabiliyor ve 15 saniyeye kadar GIF uzantılı içerikler oluşturma özelliğine de sahiptir.

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