Bilim ve Teknoloji

1500 TL altı televizyon

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji30 Kasım 2021
0 1 dakika okuma süresi

1000 TL altı televizyon almak istiyorsanız maalesef size kötü bir haberimiz var. Artan dolar fiyatlarından sonra elektronik ürünlere oldukça zam geldi. Bu yazımızda sizlere bulabildiğimiz en ucuz televizyon modellerini yazmak istedik.

Botech 24BSE5501 HD Ready

Bu televizyn 24 inç yani 61 cm ekran büyüklüğüne sahiptir. HD Ready çözünürlüğü bulunmamtadkrı. 1 adet USB ve 2 adet HDMI çıkışı yer alıyor. Dahili HD uydu alıcısı ile bu televizyon 1.299 TL satılmaktadır.

Navitech LD-2460HD HD Ready

Bu modelde 22 inç yani 56 cm ekran büyüklüğüne sahiptir. 1 adet USB ve 1 adet HDMI çıkışı olan bu televizyon 1299 TL’den satılmaktadır. Dahili HD uydu alıcıısı da bulunmaktadır.

Skytech ST-2430 Full HD

Bu model 24 inç yani 61 cm ekran büyüklüğüne sahiptir. 1 adet USB ve 1 adet HDMI çıkışı yer almaktadır. Maalesef bu modelde dahili HD uydu alıcı yer almamaktadır. Bu televizyon üstteki modellere göre farklılığı Full HD olmasıdır. Bu model

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji30 Kasım 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Piranha akıllı Smart TV kumanda kopyalama işlemi

30 Kasım 2021

Galaxy S21 kamera özelliklerine detaylı bakalım

29 Kasım 2021

Soru: Telefon görüşmesi yapmadığım halde ekran kapanıyor (Yakınlık sensörü)

28 Kasım 2021

Fiyat aralığı çok az: Galaxy A32 ile Galaxy A31 arasındaki farklar

28 Kasım 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu