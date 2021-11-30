1500 TL altı televizyon

1000 TL altı televizyon almak istiyorsanız maalesef size kötü bir haberimiz var. Artan dolar fiyatlarından sonra elektronik ürünlere oldukça zam geldi. Bu yazımızda sizlere bulabildiğimiz en ucuz televizyon modellerini yazmak istedik.

Botech 24BSE5501 HD Ready

Bu televizyn 24 inç yani 61 cm ekran büyüklüğüne sahiptir. HD Ready çözünürlüğü bulunmamtadkrı. 1 adet USB ve 2 adet HDMI çıkışı yer alıyor. Dahili HD uydu alıcısı ile bu televizyon 1.299 TL satılmaktadır.

Navitech LD-2460HD HD Ready

Bu modelde 22 inç yani 56 cm ekran büyüklüğüne sahiptir. 1 adet USB ve 1 adet HDMI çıkışı olan bu televizyon 1299 TL’den satılmaktadır. Dahili HD uydu alıcıısı da bulunmaktadır.

Skytech ST-2430 Full HD

Bu model 24 inç yani 61 cm ekran büyüklüğüne sahiptir. 1 adet USB ve 1 adet HDMI çıkışı yer almaktadır. Maalesef bu modelde dahili HD uydu alıcı yer almamaktadır. Bu televizyon üstteki modellere göre farklılığı Full HD olmasıdır. Bu model