1500-2000 TL arası alınabilecek Smart LED TV

LED televizyon fiyatları günden güne ortalama seviyelere inerken, 1500 2000 TL aralığnıda da gayet başarılı Full HD televizyonlar bulmak mümkün.

SAMSUNG UE32J5373ASXTK FHD SMART LED TV

Samsung’un sadece 4 kg ağırlığındaki, siyah renkli bu şık televizyonu yaklaşık 1700 TL’ye satılmakta. Smart TV olarak gelen ve içinde haber sayfalarından tutun, Spotify ve Skype’a kadar pek çok uygulama barındıran televizyonun kullanımı da son derece eğlenceli.

3D özelliği olmasa da Full HD olarak karşımıza çıkan televizyon, onlarca Smart TV uygulamasına sahip. Aynı zamanda gelişmiş bir tarayıcısı da var ve internete bağladığınız sürece, istediğiniz siteyi ziyaret edebiliyorsunuz. Dört çekirdekli işlemcisiyle daha hızlı bir performans sunan Samsung televizyonu, bekleme sürelerini de minimuma indiriyor.

Wide Colour Enhancer teknolojisine sahip cihazda gelişmiş bir görüntü kalitesi bulunurken, gizli ayrıntıları ve renkleri de sunuyor. Uygun fiyatıyla önerebileceğimiz bu televizyon, kesinlikle eksiksiz bir multimedya deneyimi vadetmekte.

GRUNDIG 43VLE5537 BG DVB-T/C/S2 FHD LED TV

Grundig’in Full HD, 3 yıl garantili modellerinden olan bu televizyon, DTS TruSurround ses teknolojisine ve 108cm ekrana sahip. 200Hz PPR oranıyla gelen siyah renkli cihaz aynı zamanda USB kayıt özelliğine de sahip. Bu sayede televizyona USB bellek taktığınız zaman, istediğiniz bir programı belleğe Grundig Twin Triple Tuner teknolojisiyle kaydedebiliyorsunuz ve istediğiniz vakit izleyebiliyorsunuz.

Yıllık sadece 78 kWH enerji tüketen televizyonda aynı zamanda izlediğiniz yayını Permanent Time Shift teknolojisi sayesinde istediğiniz an durdurabiliyor, geriye sarabiliyor veya başka bir zamanda izleyebiliyorsunuz.

PHILIPS 40PFK4101/12 FHD LED TV

Full HD ekran çözünürlüğü ve 2 yıl garanti süresiyle karşımıza çıkan bu Philips televizyonu, ultra ince yapısıyla son derece şık duruyor. 102 cm ekrana sahip televizyon Digital Crystal Clear teknolojisiyle desteklendiği için oldukça iyi bir görüntü deneyimi sunuyor.

Dahili bağlantı amaçlı iki adet HDMI girişi ve Easylink de barındıran televizyon biraz ağır olsa da (6.9kg) aynı zamanda Scart girişi ve kulaklık çıkışı da mevcut. Buna rağmen Samsung’un aksine maalesef Smart TV özelliğine sahip değil. Ayrıca cihazda 3D özelliği de bulunmuyor.

SEG 48SC7600 48″ SMART LED TV

121 cm geniş ekranıyla ve 1800 TL uygun fiyatıyla dikkat çeken SEG üretimi bu televizyon full HD görüntü kalitesiyle geliyor. VGA çıkışı olan ve aynı zamanda 3 adet HDMI girişine sahip olan ürün, tam bir fiyat-performans ürünü.

Türkiye menşeli bu SEG televizyonu düz ekran bir panele sahipken, aynı zamanda Smart TV özelliğine de sahip ve televizyonda internete bağlanılabiliyor. 16W ses çıkış gücü olan televizyonda yer alan Scart girişi sayesinde eski tip ürünleri de bağlamak mümkün oluyor. Kısacası, Full HD ve uygun fiyatlı bir televizyon arayanlar için ideal ürünler arasında yer alıyor.

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