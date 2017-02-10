1500-1750 TL Arası Telefonlar ve Özellikleri (2017 Yılı)

Sizlere bu yazımızda 1500-1750 TL arasındaki incelenebilecek akıllı telefon modellerini yazmak istedik.Eğer yardımcı olursa ne mutlu bize!

Sony Xperia Z5 Compact (1500 TL)

Sony’nin tutan modellerinden olan Sony Xperia Z5 Compact, hala pahalı olsa da bu fiyat aralığında tercih edebileceğiniz kaliteli telefonlardan. IPS LCD ekran ve IP68 sertifikasıyla dikkat çeken telefon, 4.6 inç HD ekrana sahip ve camı da çizilmelere karşı dirençli.

Android 7’ye de güncellenen Sony Xperia Z5 Compact’te Qualcomm Snapdragon 810 işlemci çipseti ve Adreno 430 grafik birimi kullanılmış. 32GB dahili hafızayla gelse de, microSD kart kullanarak bunu 256GB’a kadar yükseltebilirsiniz. Ayrıca 2GB da RAM mevcut.

Sony Xperia Z5 Compact’da 23MP iddialı bir arka kamera olduğu gibi, 2K videolar çekebiliyor. Selfie kamerasında ise 5.1MP lens tercih edilmiş. Bataryası ise 2700mAh gücünde.

Lenovo Vibe P2 (1600 TL)

Geride bıraktığımız yılın sonlarında çıkan Lenovo Vibe P2, uygun fiyatlı ve aynı zamanda da performanslı bir telefon. Super AMOLED 5.5 inç Full HD ekranla dikkat çeken cihaz, Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Qualcomm Snapdragon 625 çipsetle gelen ve Adreno 506 grafik birimine sahip olan Lenovo Vibe P2’de 32 GB dahili hafıza olsa da, bu rakam microSD kart ile 256GB’a kadar yükseliyor. 3 GB RAM, 13MP arka kamera ve 5MP ön kamera ise diğer özellikleri. Ayrıca Lenovo Vibe P2 ile 2K videoları 30FPS’de çekebilirsiniz.

Lenovo Vibe P2’nin en çok dikkat çeken özelliği ise hiç şüphesiz 5100mAh boyutundaki ‘devasa’ bataryası oluyor.

Huawei Mate 8 32GB (İthalatçı Garantili – 1650 TL)

İthalatçı garantili Huawei Mate 8’in 32GB’lık modeli de iyi bir seçenek. Çıkalı biraz zaman geçse de, çift SIM kartı desteği, IPS-Neo LCD ve full HD ekran gibi özelliklere sahip. Corning Gorilla Glass 4 ile gelen cihazda Kirin 950 varken, grafik kartı ise Mali-T880. Hafızası 256GB’a microSD kartla yükseltilen Huawei Mate 8 32GB’da 3GB RAM ve 4000mAh liON batarya bulunuyor.

Ayrıca 16MP ana kamera ve 8MP ön kamera da diğer özellikler. 60FPS’de full HD videolar çekmek de mümkün.

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