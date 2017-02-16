1000 TL ile 1500 TL arası alınabilecek akıllı telefonlar

1000 TL ile 1500 TL arasında hangi akıllı telefon modellerini incelemeliyim diye araştırma yapıyorsanız bu konumuz size ön fikir verebilir.

General Mobile GM5 Plus (1100 TL)

General Mobile GM5 Plus, başarılı bir fiyat-performans telefonu. Metal kasasıyla ve farklı renk seçenekleriyle dikkat çeken cihazda, 13MP otomatik odaklanmalı, çift flaşlı kamera kullanılırken, aynı zamanda selfie kamerası da 13MP lense sahip.

4.5G bağlantı özelliği olan General Mobile GM5 Plus, 5.5 inç full HD ekrana, 2.5D Corning Gorilla Glass 4 ekrana sahip. İşlemci çipseti Qualcomm Snapdragon 617 varken, aynı zamanda Qualcomm’un hızlı şarj teknolojisi de var. 3100mAh bataryalı cihazda 3GB RAM ve 32GB dahili hafıza var. Kutudan Marshmallow 6.0.1 ile çıkan cihaz, çift SIM kart desteğine de sahip.

Sony Xperia XA (1200 TL)

Sony kalitesini hepimiz biliyoruz ve Xperia XA da bu yüzden tercih edilebilecek, uygun fiyatlı bir model. Geçtiğimiz yıl satışa çıkan IPS LCD 5 inç HD ekranlı telefon, kutudan Android 6.0.1 işletim sistemiyle çıksa da, Android 7’ye güncellenecek.

MediaTek MT6755 Helio P10 çipsete ve Mali-T860MP2 grafik birimiyle karşımıza çıkan Sony Xperia XA’da 16GB dahili hafıza ve 2GB RAM var. 13MP f/2.0 diyaframlı, LED flaşlı ana kamera ve 8MP ikincil kamera ise diğer özellikler.

2300mAh bataryalı cihazda, aynı zamanda hızlı şarj özelliği de var.

Motorola Moto G4 Plus (1000 TL)

Moto G4’ün bir üst modeli olan Motorola Moto G4 Plus, şüphesiz bu fiyata alabileceğiniz en iyi telefon ve en iyi tercih. Geçtiğimiz yılın son aylarında çıkan Motorola Moto G4 Plus, çift SIM kartı desteğine de sahip. Aynı zamanda IPS LCD kapasitif dokunmatik panel ve 5.5 inç full HD ekran var. 401 piksel derinliği dikkat çekerken, Corning Gorilla Glass 3 korumaya da sahip.

Android 6.0.1 ile kutudan çıkan telefonun işlemci çipseti Qualcomm Snapdragon 617 ve grafik birimcisi de Moto G4’ün normal sürümüyle aynı, Adreno 405. 16 GB dahili hafızaya ve 2 GB RAM’e sahip olan Motorola Moto G4 Plus’ta 16MP ana kamera ve 5MP selfie kamerası mevcut. 3000mAh bataryalı üründe, hızlı şarj özelliği ve 4.5G de mevcut.

Xiaomi Mi 5 (1200 TL)

Her zaman başarılı ama bir o kadar da uygun fiyatlı modelleriyle gündeme gelen Xiaomi, Mi 5 ile de geleneği sürdürüyor. Geçtiğimiz yılın son aylarında satışa çıkan Xiaomi Mi 5’te çift SIM kart özelliği ve Corning Gorilla Glass 4 var. IPS LCD kapastif panelle gelen 5.15 inçli telefon full HD çözünürlüğünde.

Qualcomm Snapdragon 820 son derece başarılı bir işlemci çipsetinin kullanıldığı Xiaomi Mi 5, Adreno 530 grafik birimine de sahip. 32, 64 ve 128GB hafızalı sürümleri olan cihazda 3 GB RAM mevcut. Ayrıca arka kamerasında 16MP lens, ön kamerasında ise 4MP lens kullanılıyor.

3000mAh bataryayla gelen Xiaomi Mi 5, bu fiyata alabileceğiniz en başarılı telefondan bir tanesi.

Huawei Mate S (1400 TL)

Phablet tipi 5.5 inç full HD ekranlı Huawei Mate S’te şaşırtıcı bir şekilde AMOLED kapasitif panel kullanılıyor. 3D Touch ekrana da sahip olan cihazda HiSilicon Kirin 935 çipset, Mali-T628 grafik birimi mevcut. Corning Gorilla Glass 4 ile korunan akıllı telefon, 3 GB RAM’e, 13MP lensli arka kameraya ve 8MP ön kameraya sahip. Kamerasında optik görüntü sabitleyici olduğu gibi, otomatik odaklanma ve çift LED flaş da mevcut.

Huawei Mate S’in aynı zamanda 2700mAh bataryası var ve tek eksiği de muhtemelen bu.

LG G4 (1300 TL)

Biraz eski olsa da, LG G4 hala son derece kaliteli bir telefon. Ghost screen hatalarını saymazsak, IPS LCD 5.5 inç Full HD ekranıyla dikkat çeken telefonda 538 piksel derinliği bulunuyor. Android 6’ya da yükseltilen telefonda Qualcomm Snapdragon 808 işlemci çipseti, Adreno 418 grafik birimi mevcut.

Dahili hafızası 32GB olan telefona microSD kart takarak bunu 256GB’a kadar yükseltebiliyorsunuz. 16MP ana kamera ve 8MP ön kamerayla gelen 3000mAh çıkartılabilir bataryalı LG G4’te aynı zamanda 3GB RAM bulunuyor.

Hızlı şarj özelliği de bulunan LG G4, bu fiyat bandında satın alabileceğiniz en iyi telefonlar arasında yer alıyor.

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