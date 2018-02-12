1000 TL civarı akıllı telefon önerisi (3 adet)

1000 TL civarında akıllı telefon almayı planlıyorsanız bu yazımız ile ön fikir edinebilirsiniz.Akıllı telefon çeşitleri o kadar çok ki hangi modeli seçeneğine karar vermek oldukça zordur.Kararsız bir yapınız varsa işte işler o kadar daha zorlaşacaktır.

Bizim size önereceğimiz modelleri inceleyerek kafanızda bir plan çizebilirsiniz.

1.Model: GM 8 (General Mobile)

General Mobile ülkemizde favori olmaktadır.Uygun fiyat ve performansı bir arada sunan bu marka’nın yeni modeli olan GM 8 resmi olarak tanıtıldı.

GM 8 Özellikleri:

– GM 8’de 5.7 inçlik oldukça büyük bir ekran bulunuyor. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 74.79 oranında olduğunu belirtelim.Bu ekran 282 PPI Piksel yoğunluğuna sahiptir.

– Batarya kapasitesi ilk bakışta size düşük gibi gelebilir fakat bence oldukça yeterli olduğunu düşünüyoruz. 3075 mAh’lık bataryası ile ortalama olarak 300 saate kadar bekleme süresi sunmaktadır.Kısacası çok rahat bir şekilde 1 günü devirebilirsiniz. Tabi gün içinde devamlı olarak oyun oynarsanız maalesef çıkartmaz. Aslında hiçbir telefon çıkartmaz. Batarya konusunu kapatmadan önce değiştirelemez bataryası olduğunu hatırlatalım.

– GM 8 kamera özelliklerine baktığımızda ise 13 megapiksellik bir ara kamerası olduğunu görüyoruz.Arka kamera F2.0 diyafram aralığındadır ve 1080p çözünürlüğünde FULL HD video kayıt yapabilirsiniz. Selfie kamerası ise 13 megapiksel ve F2.2 diyafram aralağında oldukça geniş özçekimler oluşturabilirsiniz.

– Performansa geçtiğimizde de 1.4 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 435 chipset bulunuyor. 3 GB RAM ile size oldukça hızlı bir kullanım hedeflemektedir. Grafik işlemcisi ise Adreno 505’dir.

– Dahili depolama hafızası 32 GB’dır. Fakat bu hafıza bana yetmez diyorsanız microSD hafıza kartı desteği ile kapasitesini 128 GB’a kadar artırabilirsiniz.

– Akıllı telefonlarda internette gezme hızı çok önemlidir. GM 8’de CAT 7 bulunuyor. Yani saniyede 300 Mbps indirme hızına ulaşabiliyorsunuz.

Parmak izi okuyucusu ve Radyo özelliği ile 1000 TL civarında alınabilecek modellerin başında geldiğini düşünüyoruz. GM 8 modeli 999 TL’den satışa kondu.

2.Model: Lenovo K6 Note

Lenovo markası Note serisi ile yakaladığı başarıyı K6 Note ile taçlandırdı. Uygun fiyat ve performansı ile dikkatleri üzerine çeken K6 Note teknik özelliklerine isterseniz kısaca bakalım;

– 5.5 inçlik oldukça ideal bir ekranı bulunuyor. Bu ekran 401 PPI Piksel yoğunluğuna sahip IPS LCD’dır. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 72.67 oranındadır.

– Lenovo K6 Note’u ön plana çıkartan ise tabiî ki bataryasıdır. Bu modelde 4000 mAh’lık güçlü bir batarya bulunuyor. Kitabi verilere göre 600 saat civarında bekleme süresi sunmaktadır. Bu bataryayı gün içinde çok rahat bir şekilde kullanabilir ve bir sonraki güne bile şarjınız kalabilir. Son olarak bataryasının değiştirelemez olduğunu söyleyelim.

– Performansına geçtiğimizde de 1.4 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 yonga setinden güç alıyor. 3 GB RAM ile kilitlenmeden hızlı akıcı bir kullanım tadı alabilirsiniz.Grafik işlemcisi Adreno 505’dir.

– 32 GB’lık dahili depolama hafızası yer almaktadır. Eğer yetmez diyorsanız microSD hafıza kartı ile kapasitesini 256 GB’a kadar artırabilirsiniz.

– K6 Note kamera özelliğine baktığımızda da 16 megapiksellik bir arka kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamera bulunmaktadır.

– 4.5G desteği olarak ise CAT 4 bulunuyor. Yani saniyede 150 Mbps indirme hızına ulaşabilirsiniz.Karşı tarafa yükleme hızı ise ortalama 50 Mbps’dir.

Parmak izi okuyucusu ve Radyo özelliğini de barındıran Lenovo K6 Note modeli 999 TL civarlarında satılmaktadır. Bu model için önerimiz ise şarj konusunda hassas olanlara öneriyoruz.

3. Model: Xiaomi Redmi Note 4X

Xiaomi markası ülkemizde büyük talep görmektedir. Performansı yüksek ve uygun fiyat politikası ile bütçe konusunda sıkıntı yaşayanların imdadına yetişiyor. İsterseniz kısaca teknik özelliklerine bakalım;

– İlk olarak 5.5 inçlik ideal boyutta 401 PPI Piksel yoğunluğuna sahip IPS LCD ekranı bulunuyor. Xiaomi markası bildiğiniz üzere kendi arayüzünü kullanmaktadır. Bu modelde MIUI 8.0 arayüz yer alıyor. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 72.67’dir.

– Redmi Note 4X’de 4100 mAh’lık çok iyi batarya bulunmaktadır. 1000 TL civarı bulabileceğiniz en yüksek bataryaya sahip telefon diyebiliriz. 18 saat boyunca hiç durmadan video izleyebilirsiniz. 162 saat civarında da müzik dinleyebilirsiniz.

– 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 yonga seti yer alıyor. Grafik işlemcisi ise Adreno 506’dır. 3 GB RAM ile beklentinizin üzerinde size performans sağlamaktadır.

– 32 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan hafıza kartı takarak kapasitesini artırabililirsiniz.

– Kamera özelliklerine geçtiğimizde ise 13 megapiksellik bir arka kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera bulunmaktadır.

– 4.5G olarak CAT 4 yer alıyor.Saniyede 150 Mbps indirme hızına ulaşabilirsiniz.

Parmak izi okuyucusu ve kızılötesi özelliğinin de yer aldığı Xiaomi Redmi Note 4X modeli 979 TL civarlarında satılmaktadır.

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