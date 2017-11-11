1000 TL altında alabileceğiniz interneti en hızlı telefonlar

1000 TL altında alınabilecek internet hızı en iyi 3 telefon önerisinde bulunmak istedik.

İnternet dünyası artık neredeyse akıllı telefonlara geçti diyebiliriz.Eskiden internette işiniz olduğunda bilgisayar gerekiyordu.Fakat günümüz teknolojisinde artık buna gerek kalmadı.Çıktı almak için bile bir yazıcı bulmanız yeterli oluyor.Film izlemeler için telefonlar tercih ediliyor, banka işlemleri için telefonlar kullanılıyor v.s. artık akıllı telefonları internette çok iyi kullanıyoruz.Peki internette 1000 TL altı en iyi hıza sahip olan akıllı telefonların hangilerinin olduğunu merak ettiniz mi?

Bu yazıyı yazmamızdaki sebep ise genellikle ben akıllı telefonu sadece internet için kullanıyorum, oyun oynamıyorum, benim için önemli olan internet hızı olsun yeterli diye birçok mail gelmektedir.Bizde sizlere 3 adet telefon önerisinde bulunmak istedik.

İlk modeli Lenovo P2

Lenovo P2 modeli 999 TL ile 1299 TL arasında fiyat aralığın sahiptir.CAT 6 ile saniyede 300 Mbps indirme hızına ve 50 Mbps karşı tarafa yükleme hızına sahiptir.5.5 inç ekran boyutu,32 GB dahili depolama hafızası,4 GB RAM ve 5100 mAh’lık bataryası ile incelemeniz gereken bir modeldir.

İkinci model ise Huawei Honor 7

Huawei Honor 7 modelide 1000 TL civarında satılmaktadır.CAT 6 ile 300 Mbps indirme hızına ve 50 Mbps upload hızına ulaşmaktadır.Ayrıca 5.2 inçlik bir ekranı, 16 GB dahili depolama,3 GB RAM ve 3100 mAh bataryası ile oldukça hızlı bir telefondur.

Üçüncü model Kaan N1

Kaan N1 modelide diğer modeller gibi CAT 6’ya sahiptir.Ayrıca 5.5 inçlik ekranı,32 GB dahili depolama hafızası,3 GB RAM ve 3000 mAh’lık güçlü bataryası bulunmaktadır.

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