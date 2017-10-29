1000 TL altı uydu alıcısı içinde 32 inç LED TV modelleri

Televizyon almak isteyenlerin en çok yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi ise kararsız kalmalarıdır.Neden derseniz o kadar çok fazla model ve özellikte televizyon var ki samanlıkta iğne arıyormuş hissine kapılıyorsunuz.Bugün mail adresimize gelen 1000 TL altı 32 inç uydu alıcılı LED TV başlıklı sorumuzu cevaplandırmak istedik.Aslında birçok model var fakat biz size 3 tane önermek istedik.Bu önerdiğimiz televizyonları seçerken tamamen kendi kişisel zevk ve görüşümüze göre seçtiğimizi belirtmek isteriz

Axen 32″ Uydu Alıcılı Smart LED TV

Bu model 32 inç yani 81 cm ekran boyutuna sahiptir.HD Ready ve 1366×768 ekran çözünürlüğüne sahiptir.16W ses çıkış gücü ile oldukça başarılıdır.HD Uydu alıcısı içinde olduğu ekstradan uydu alıcısı masrafınız olmayacaktır.1 Adet USB ve 2 adet HDMI girişi yer alıyor.Bu televizyonda Smart TV olduğunu hatırlatalım.Smart TV özelliği ile internete bağlanabilirsiniz.Fakat bu modelde dahili Wi-Fi özelliği bulunmamaktadır.Televizyondan internete girmek için Ethernet kablosu ile bağlamanız gerekeceğini hatırlatmak isteriz.

Axen 32″ Uydu Alıcılı Smart LED TV 819 TL ile 969 TL aralığında fiyat etiketine sahiptir.

Regal 32R4025HB

Regal’in bu modeli LED TV’dir.32 inç yani 81 cm ekran boyutuna sahiptir.HD Ready 1366×768 ekran çözünürlüğü bulunmaktadır.12V ses çıkış gücü yer almaktadır.HD Uydug alıcısı içinde olduğunu hatırlatalım.1 Adet USB,2 Adet HDMI,Analog anten girişi bulunmaktadır.Regal 32R4025HB modeli 899 TL ile 999 TL fiyat aralığında bulunmaktadır.

SEG 32SC5600

SEG’in bu modeli 32 inç 81 cm ekran boyutuna sahiptir.HD Ready 1366×768 ekran çözünürlüğüne sahiptir.12W ses çıkış gücü,HD uydu alıcısı içindedir.1 Adet USB ve 1 adet HMDI çıkışı bulunmaktadır.PC girişi,Ses/Kulaklık çıkışı,Analog anten girişininde olduğunuda hatırlatalım.SEG 32SC5600 modeli 889 Tl ile 899 TL fiyat aralığında bulunmaktadır.

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