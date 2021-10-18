1000 TL altı alınabilecek en uygun projeksiyon cihazları

Projeksiyon cihazları hala evde sinema izleyenlerin büyük keyfi olmaktadır. Ev ortamında sinema keyfi istiyorsanız aşağıdaki seçtiğimiz Projeksiyon cihazları piyasada bulunabilecek en ucuz cihazlardandır.

1.Model Mioji P1 LCD Projeksiyon

Bu model 60 inç büyüklüğünde yansıtma boyutuna sahiptir. Bluetooth ve HDMI çıkışı bulunmuyor. Sadece microSD kart ve USB ile bağlanılmaktadır. Fiyatı E-Ticaret sitelerinde 499 TL’dir.

2.Model Lejiada YG-300 LCD Projeksiyon

Bu modelde 60 inç boyutunda yansıtma yapabilmektedir. Ortalama lamba ömrü kullanımı 30.000 saat civarındadır. Bu cihazda 1 adet HDMI çıkışı bulunmaktadır. Ayrıca USB ve microSD hafıza kart çıkışı yer alıyor. Fiyatı ise ortalama olarak 599 TL civarlarındadır.

3. Model Owlenz MP20 LCD Projeksiyon

Bu model 80 inç civarınd yansıtma özelliği bulunuyor. Lamba ömrü ilse ortalama 10.000 saat civarındadır. 1 adet HDMI, USB ve microSD hafıza kartı desteği bulunmaktadır. Bu cihazın fiyatı 799 TL civarlarındadır.