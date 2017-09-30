1000 TL altı alınabilecek 4.5G ve Parmak izi okuyucusu olan 4 model

1000 TL altı parmak izi okuyucusu olan modelleri öğrenmek istiyorsanız teknoscrool.com olarak seçtiğimiz bazı telefon modellerini yazmak istedik.

Parmak izi okuyucusu kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlamaktadır.Güvenlik olarak tercih edilen parmak izi okuyucuları sadece telefonun tuş kilidini değil, diğer uygulamalara yada dosyalara parmak izi ile koruyarak kafanız rahat etmektedir.Ayrıca her bir parmağınıza atayacağınız kişileri kolayca arayabilmektesiniz.

Lafı fazla uzatmadan geçelim,

1.Model Alcatel A3

Alcatel A3 modeli yeni satışa çıkan bir modeldir.5 inçlik ekranı,microSD hafıza kartı desteği ile ön plana çıkmaktadır.13 megapiksellik arka ve 5 megapiksellik ön kamerası bulunuyor.Alcatel A3 modeli 890 TL’den satılmaktadır.4.5G desteğininde olduğunu unutmadan yazalım.

2.Model Xiaomi Redmi Pro

Bildiğiniz üzere Xiaomi markası uygun fiyat ve performanslı modelleri ile öne çıkıyor.Redmi Pro 5.5 inçlik oldukça büyük bir ekrana sahiptir.4050 mAh’lık batarya kapasitesi ile iyi bir şarj süresi hedefliyor.Hızlı şarj desteği ile 30 dakikada yüzde 50’lik bir dolum oranına ulaşabilirsiniz.13 MP ve 5 MP olarak iki adet arka kamera ve 5 MP çözünürlüğüne sahip ön kamerası bulunmaktadır.2.5 GHz hızında çalışan 10 çekirdekli bir yonga seti ile 3 GB RAM adeta performans canavarına dönüştürmektedir.64 GB dahili depolama hafızasın microSD kart takabilirsiniz.CAT 6 sınıfı 4.5G desteği ile çok hızlı bir internet dolaşımı gerçekleştirirsiniz.Radyo özelliğininde olduğunu dipnot olarak yazalım.Xiaomi Redmi Pro fiyatı ise 999 TL’dir.

3. Model Lenovo K6 Note

Lenovo markası Note modeli ile oldukça tutuldu.5.5 İnçlik bir ekrana sahip olan bu modelde 4000 mAh’lık batarya kapasitesi yer alıyor.16 MP arka kamera ve 8 MP çözünürlüğüne sahip ön kamera yer alıyor.1.4 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 chipset ve 3 GB RAM ile oldukça performanslı bir model.32 GB’lık dahili depolamaya microSD kart takara 256 GB’a kadar yükseltebilirsiniz.4.5G desteği olan Lenovo K6 note 999 TL civarlarında satılmaktadır.

4.Model Casper VIA M2

VIA M2 modeli 5 inçlik 441 PPI Piksellik bir IPS LCD ekrana sahiptir.3000 mAh’lık batarya kapasitesi,13 MP arka kamera ve 8 MP ön kamera, 1.4 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 yonga seti ile 3 GB RAM ile hızlı bir kullanım sağlamaktadır.32 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan takabileceğiniz hafıza kartıyla kapasitesini artırabilirsiniz.Casper VIA M2 modeli 999 TL’den satılmaktadır.

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