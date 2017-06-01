1000-1500 TL arası alınabilecek LED TV önerileri

LCD ve LED ekran televizyon teknolojisi son yıllarda giderek yaygınlaştı ve her eve girdi. İlk çıktığı dönem yüksek fiyatlara sahip olsa da, artık son derece uygun fiyatlarla kaliteli televizyonlar bulmak mümkün. Bu yazıda da 1000 1500 TL arası televizyonlar konusuna değineceğiz. Peki şu anda piyasada satın alınabilecek en iyi 1000 1500 TL arası televizyonlar hangileri?

Philips 32PFS4132 32” 80 Ekran FHD LED TV

Ortalama 1199 TL fiyatla satılan bu Philips modeli, tercih edebileceğiniz LED televizyonlar arasında yer alıyor. TP Vision Türkiye garantisiyle satılan Ultra Slim tip cihaz, oldukça şık bir tasarıma sahip. 1920x1080p yani Full HD çözünürlükte olan televizyonda 2 adet HDMI çıkışı, kulaklık, scart ve USB girişi var. Yani eski tip cihazlarınızı da bağlayıp kullanma şansınız var.

Digital Crystal Clear görüntü teknolojisiyle gelen ve ses olarak da başarılı olan cihaz, şu anda piyasada alabileceğiniz orta seviye televizyonlar arasında en iyilerinden birisi. Yaklaşık 5kg ağırlığındaki üründe dahili uydu alıcı da var ve sadece siyah renkle geliyor. Eğer Full HD bir televizyon arayışındaysanız kesinlikle önerebiliriz.

Grundig 32VLE5527 BG 82 Ekran HD Ready LED TV

Philips modelinin aksine Grunding’in bu televizyonu sadece 1366x768p çözünürlüğe sahip yani 720p yayın yapabiliyor. Garantisini Arçelik yetkili servisinin verdiği cihaz, akıllı televizyon özelliklerine sahip değil fakat içinde dahili uydu alıcı bulunuyor. DTS optik ses çıkışına sahip Grundig’in avantajı 36 ay garanti süresine sahip olması.

HD Ready olan televizyonda aynı zamanda 2 adet HDMI çıkışı, Scart ve USB girişleri de yer alıyor.

SEG 32SC5600 HD READY UYDU HD LED TV

Sadece 1000 TL’ye satılan bu televizyon, iyi bir fiyat performans ürünü diyebiliriz. Televizyon maalesef Full HD değil ve HD Ready görüntü teknolojisine sahip. Buna rağmen içinde dahili HD uydu alıcısı yer alıyor. Ayrıca bir adet USB ve Scart girişleri de mevcut. Televizyonun garantisini ise Vestel yetkili servisi sağlıyor.

Ayrıca iki yıl da garanti süresi bulunmakta.

VESTEL 32FB5000 FULL HD DVB-T/C/S2 LED LCD TV

Vestel’in ürünü, bu fiyata satın alabileceğiniz en iyi Full HD televizyon modelleri arasında yer alıyor. Mpg, mpeg ve MP4 türündeki videoları da oynatabilen 1920x1080p çözünürlüklü televizyon Pixellence görüntü iyileştirme teknolojisine sahip. Bu şekilde standart ürünlere göre çok daha canlı ve net yayın yapabiliyor.

Ayrıca Vestel televizyonunda enerji tasarrufu da son derece başarılı ve bekleme modunda 3 watt yerine sadece 1 watt enerji tüketimi gerçekleştiriyor. En önemli avantajlarından birisi de iki yıl yerine 36 ay garanti süresi sunması.

SAMSUNG 32K4000 HD Uydu Alıcılı LED TV

Açıkçası bu ürün Full HD yerine 1366x768p çözünürlüğe sahip fakat eğer Samsung gibi görüntü teknolojilerinde kendini kanıtlamış bir markanın televizyonunu satın almak istiyorsanız tavsiye edebiliriz.

Cihazda USB girişi, iki adet HDMI çıkışı ve iki yıl garanti mevcut.

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