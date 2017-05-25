1000-1500 TL arası alınabilecek en iyi ve kaliteli akıllı saat modelleri

Akıllı saatler ilk çıktıklarında bu denli popüler olacakları tahmin edilmiyordu fakat günümüzde oldukça portatif, kullanışlı araçlar hâlini aldılar. Peki bir sürü işi sadece bileğiniz üzerinden gerçekleştirebilen en iyi akıllı saatler hangileri?

Huawei Watch

Çelik gövdeli ve deri kayışlı Huawei Watch, yaklaşık 1500 TL’ye satılırken fiyatı gözünüzü korkutmasın çünkü kesinlikle piyasadaki en iyi akıllı saatlerden. Şık ve geleneksel duran tasarımının yanında, malzeme kalitesi de çok iyi ve Huawei Watch, tabiri caizse ‘sağlam’ bir saat. Keşke GPS de eklenseydi ve kalp monitörü daha iyi çalışsaydı demeden edemiyoruz.

Apple Watch 2

1400 TL’den başlayan fiyatlarıyla yeni Apple Watch 2 de iyi bir seçim diyebiliriz. Kısa batarya ömrü, GPS eksikliği ve su geçirmesi gibi eksikleri olsa da, iPhone’la entregre çalışabilen bir akıllı saat arayışındaysanız kesinlikle tavsiye ederiz. Ayrıca FitBit’le birlikte piyasadaki en iyi fitness takipçilerinden.

Samsung Gear S2

Apple Watch’a göre çok daha uygun bir fiyatla satılan Samsung Gear S2, çekici bir tasarıma sahip. Standart bir akıllı saatin sunduğu her şey onda da varken, aynı zamanda ekstra özelliklere de sahip. Moto 360 ile birlikte kendisi en iyi Android akıllı saat seçeneklerinden.

Fossil Q Founder

Türkiye satış fiyatı maalesef biraz pahalı olsa da, Fossil Q Founder piyasadaki en başarılı Android akıllı saatler arasında yer alıyor ve hem donanımıyla, hem de şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

Samsung Gear S3 Frontier

1300 TL civarı olan Samsung Gear S3 Frontier, Gear S2’nin aksine GPS özelliğine de sahip ve bu oldukça önemli. Bazı yazılım hataları olsa da, eğer fiyatı size uygunsa ve Android bir saat arıyorsanız kendisini tavsiye edebiliriz.

LG Watch Urbane

1500 TL fiyat etiketiyle satılan LG’nin bu akıllı saati, kullanışlı bir Wi-Fi bağlantısı ve yeni Android Wear işletim sistemiyle geliyor. Hoş tasarımıyla, başarılı donanımıyla G Watch R için iyi bir alternatif demeliyiz.

Motorola Moto 360 Sport

Hem kaliteli, hem de uygun fiyatlı bir Android akıllı saat arayışındaysanız mutlaka Motorola Moto 360 Sport’a göz atmanızı öneririz. GPS özelliği, başarılı fitness takipçisi ve kalp monitörüyle piyasadaki en iyi ürünlerden birisi.

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