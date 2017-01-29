10 çekirdekli Meizu Pro 6 yorumları ve özellikleri

Meizu modeli uygun fiyat ve performans markası olarak görülmektedir.Teknoscrool.com olarak sizlere bugün Meizu Pro 6 modelinden bahsetmek istiyoruz.

Zira bu model donanımı ve tasarımı ile birçok markanın amiral gemisi modeline kafa tutmaktadır.Meizu Pro 6 teknik özelliklerine bakalım

Bir telefonun en etkileyici yanı kesinlikle ekran büyüklüğüdür.Meizu Pro 6 modelinde 5.2 inçlik en ideal boyutlu 424 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir AMOLED ekran bulunmaktadır.Ekran/Gövde oranına baktığımızda ise yüzde 71.28‘lik bir başarılı oran görmekteyiz.Batarya kapasitesi olarak ise 2560 mAh‘lık bir batarya görüyoruz.İşin gerçeğini baktığımızda ise bu batarya kapasitesi oldukça düşük olduğunu belirtelim.Değişebilir bir bataryasının olmadığını ve hızlı şarj desteğininde olduğunu belirtelim.Meizu Pro 6 kamerası kaç megapiksel derseniz, 21.1 megapiksellik bir arka kamerası ve 5 megapiksellik bir ön kamerası bulunmaktadır.Meizu Pro 6’nın en dikkat çeken tarafı ise çok hızlı bir telefon olmasıdır.2.5 GHZ hızında çalışan 10 çekirdekli bir MediaTek MT6797T (Helio X25) yonga seti bulunmaktadır.Grafik işlemcisi olarak ise Mali-T880 MP4 bulunmaktadır.4 GB RAM ile bu telefonu yavaşlatmak neredeyse imkansız diyebiliriz.

32 GB’lık dahili depolama hafızası yer alırken malesef ekstradan takılabilen bir microSD hafıza kartı desteği bulunmamaktadır.Android 6.0 marshmallow sürümü ile yüklü gelen Meizu Pro 6 modelinin Nougat sürümüne geçiş yapıp yapmayacağı konusunda ise herhangi bir netlik bulunmamaktadır.İnternette gezmeyi seviyorsanız 4.5G teknolojisi olarak ise CAT 6 sınıfını desteklemektedir.NFC,Çift hat ve Parmak izi okuyucusu ile dikkatleri üzerine çeken Meizu Pro 6 modelinin satış fiyatı ise 1499 TL civarındadır.

Genel olarak baktığımızda telefonda eksiklik olarak hafıza kartı takılamaması ve batarya kapasitesinin düşük olduğunu börüyoruz.

Artılarına baktığımızda da fiyatına göre kıyaslamada birçok 3000 TL’lik telefona kafa tutar.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)