10.5 iPad Pro fiyatı, çıkış tarihi ve özellikleri

Geçtiğimiz yıl endüstrinin tanınmış isimleri 2017’de 10.5 boyutundaki yeni bir iPad’in Apple tarafından satışa sunulacağını dile getirmişti. Çerçevesiz ve Touch ID sensörlü olacağı söylenen bu yeni tablet hakkında ne biliyoruz? Ne kadarı gerçek, ne kadarı doğru?

10.5 inç iPad Pro ne zaman çıkacak?

Spekülasyonlara göre bu cihaz ya Haziran, ya da Eylül ayında satışa sunulacak fakat Apple tarafından net bir açıklama yok. 9to5Mac tarafından yayınlanan stok sistem fotoğraflarında, çıkış tarihi olarak Haziran ayı gözüküyor.

Ayrıca Apple, 5-9 Haziran 2017 tarihleri arasında WWDC 2017 fuarında yer alacak yani ufak da olsa, tableti burada tanıtma şansları bulunuyor.

10.5 iPad Pro özellikleri ne olacak?

Bazı sektörel isimlere göre yeni iPad Pro, 9.7 inçlik modelden daha büyük bir ekrana sahip olacak ve bunun sebebi de çerçevesiz ekranla gelecek olması. Çıkan bazı render görüntülerine göre tabletin ön kısmında Touch ID sensörü ve home tuşu yer alırken, yine çerçeve yer alıyor fakat 9.7 inç iPad Pro’ya göre çok daha inceler. Yine de tasarım anlamında birden fazla spekülasyon mevcut ve henüz kesinlik yok.

Yine bazı kaynaklara göre cihazın üretimi çoktan başladı ve yakın bir tarihte duyuru da gelecek. A10X çipset olacağı söylenirken, aynı zamanda 120fps Xcode olacağı da söyleniyor. Yani bunun anlamı sıradaki iPad’in ekranı saniyede 120 kez yenilenme kapasitesine sahip olabilir. Şu andaki iPad Pro’ların ekranı 60Hz yani saniyede ekran sadece 60 kere yenilenebiliyor. Genel olarak 10.5 inç iPad Pro hakkında çıkan özellikler şu şekilde;

– 10.5 inç True Tone 120hz ekran

– Apple A10X işlemci çipseti (M10 yan işlemciyle birlikte)

– Kalem desteği

– Klavye için akıllı konektör

– Quad hoparlör sistemi

10.5 inç iPad Pro kaç para olacak?

Mantıken yeni iPad Pro, mevcut 9.7 inçlik modelden daha fazla fiyatla satılacak. Yurt dışı fiyatlarına göre konuşursak, 10.5 inç iPad’in yaklaşık 50-60 Euro daha pahalı fiyatla satılacağını düşünebiliriz. Tabii bu durum farklı boyuttaki tabletlere göre değişim gösterecektir.

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