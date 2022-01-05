Bilim ve Teknoloji

1.1 milyar dolarlık hasılat elde edildi

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji5 Ocak 2022
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Örümcek-Adam: Evden Uzakta filmi birçok kişi tarafında beğenildi. Columbia Pictures ile Marvel Studios tarafından ortaklaşa yapılan bu film 160 milyon dolarlık bütçe ile yapıldı.

Filmin kadrosunda Peter Parker / Örümcek Adam’ı canlandıran Tom Holland ile birlikte Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, J. B. Smoove, Jacob Batalon, Martin Starr, Marisa Tomei ve Jake Gyllenhaal’ın da yer aldığı film; Parker’ın Avrupa’ya düzenlenen bir okul gezisindeyken Elementler ile yüzleşmek üzere Nick Fury ve Mysterio tarafından işe alınmasını konu edinmektedir.

Filmi izleyenler ilk 30 dakikada bu kadar mı diye hayal kırıklığına uğruyor gibi gözüküyor. Fakat daha sonra işlerin boyutu değişince tekrardan diziye olan ilgi öncekinden daha fazla olmaktadır. Dizinin final sahnesinde Avengers kahramanlarını tekrar görünce hayranlık ve gizem iki kat daha artmaktadır.

Sony Pictures’ın en yüksek hasılat yapan filmi olan Evden Uzakta, dünya çapında 1,1 milyar doların üzerinde hasılat yaparak bir milyarın üzerinde hasılat yapan ilk Örümcek Adam filmi, 2019’un en yüksek hasılat yapan dördüncü filmi oldu.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji5 Ocak 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

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