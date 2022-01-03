Bilim ve Teknoloji

0850’li numaralardan gelen internet aboneliği bitti aramaları sıktı artık

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji3 Ocak 2022
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Son zamanlarda 0850’li numaralardan inanılmaz sayıda rahatsız edici aramalar almaya başladık. Tahminimizce bizim gibi birçok kişide bu şekilde her gün birkaç kere arama aldığını düşünüyoruz.

Genel olarak bu aramaların amacı size illa bir tuşa basmanızı istemektedir. Yemin ediyoruz Covid-19 omicron gibi hızla numara değiştirip yeniden arıyorlar. Bu şekilde 10’larca numarayı engellememize rağmen tekrar tekrar yeni numara ile arıyorlar.

0850’li numara almak bu kadar basit mi? İletişim Bakanlığı neden bu tür aramalara engel olmuyor anlamış değiliz. Geri aradığınızda zaten ulaşamıyorsunuz. Komple 0850’li numaralardan gelen aramaları engellerseniz u seferde banka ve gerçek kurumların aramalarını da engellemiş oluyoruz.

Resimde gördüğünüz gibi tam 36 adet 0850’li numara engelledik. Hepside aynı şekilde arıyor.

Son aramaları şu şekilde

İyi günler ev interneti sözleşmeniz sona ermiştir. Yeni dönemde 149 TL’ye çıkacak olan faturanızı 89 TL’ye fiber internet ile sabitlemek için 1′ e basın, istemiyorsanız 2 tuşuna basınız.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji3 Ocak 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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