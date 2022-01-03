0850’li numaralardan gelen internet aboneliği bitti aramaları sıktı artık

Son zamanlarda 0850’li numaralardan inanılmaz sayıda rahatsız edici aramalar almaya başladık. Tahminimizce bizim gibi birçok kişide bu şekilde her gün birkaç kere arama aldığını düşünüyoruz.

Genel olarak bu aramaların amacı size illa bir tuşa basmanızı istemektedir. Yemin ediyoruz Covid-19 omicron gibi hızla numara değiştirip yeniden arıyorlar. Bu şekilde 10’larca numarayı engellememize rağmen tekrar tekrar yeni numara ile arıyorlar.

0850’li numara almak bu kadar basit mi? İletişim Bakanlığı neden bu tür aramalara engel olmuyor anlamış değiliz. Geri aradığınızda zaten ulaşamıyorsunuz. Komple 0850’li numaralardan gelen aramaları engellerseniz u seferde banka ve gerçek kurumların aramalarını da engellemiş oluyoruz.

Resimde gördüğünüz gibi tam 36 adet 0850’li numara engelledik. Hepside aynı şekilde arıyor.

Son aramaları şu şekilde

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