Yeni Tiguan Allspace güvenlik donanımına bakalım

Yeni Tiguan Allspace heybetli duruşu ve teknolojik donanımı ile araba tutkunlarının dikkatini çekti. Yeni Tiguan Allspace 1.5 TSI motor seçenekli ve Life, Elegance, R-Line olmak üzere 3 farklı versiyonu bulunuyor. Gelin kısaca Yeni Tiguan Allspace güvenli donanımına bakalım.

Travel Assist

Bu sistem yarı otonom sürüş asistanı sayesinde sistem içeriğinde bulunan radar, sensör ve kameralar sayesinde şerit sistemlerini takip etmektedir. Direksiyon, gaz ve frenleme kararlarını travel assist karar vermektedir. Gerekli durumlarda takip mesafesini korur ve şerit bile değiştirebilmektedir.

Adaptif hız sabitleyici “ACC”

Adaptif Hız Sabitleyici “ACC”, önceden ayarladığınız hız limitini geçmenizi önler¹ ve önünüzde seyreden araçla aranızdaki mesafeyi korumanızı sağlar.

Römork manevra asistanı “Trailer Assist”

Ülkemizde çok fazla römork kullanma alışkanlığı yok. Fakat bu sistem sayesinde römork taktığınızda rahatça parketmenize olanak sağlamaktadır.

Çarpışma Hazırlığı “PreCrash” sistemi

Adı üstünde bu sistem çarpışma riski algıladığında otomatik olarak harekete geçmektedir. İlk olarak Camlar ve panoramik açılır tavan bir miktar açık kalacak şekilde kapanmaktadır. Ön yolcuların emniyet kemerleri, sürücüyü ve öndeki yolcuyu koltuklarına sabitlemek için milisaniyeler içinde gerilir. Dörtlü uyarı ikazları etkinleştirilir ve çevredeki sürücülerin dikkatini çekemek için yüksek frekansta yanıp söner.