Yeni Taliant indirimli fiyatları açıklandı

Dolar fiyatlarının hızlı yükselmesinden sıfır araç fiyatlarında inanılmaz bir artış olmuştu. Artış olmasına rağmen almak istediğinizde de maalesef araç bulunamıyordu. Dolar fiyatlarının düşmesinden sonra sıfır araç fiyatları da düşmeye başladı. Bu yazımızda sizlere Renault Yeni Taliant fiyatlarından bahsetmek istiyoruz.

Yeni Taliant 4 farklı versiyon ile satılmaktadır. Yeni Taliant Joy paket 1.0 Sce 65 beygir olan 321.000 TL‘dir.

Yeni Taliant Joy 1.0 Turbo ECO 100 beygir olan versiyonu ise 363.000 TL

Yeni Taliant Joy 1.0 Turbo X-Tronic 90 beygir olan versiyonu ise 374.000 TL

Yeni Taliant Touch 1.0 Turbo X-Tronic 90 beygir olanı ise 397.900 TL’den satılmaktadır.

Bu araç modelinde İcon donanım bulunmuyor. Fakat Joy ve Touch paketlerine ek ilave opsiyonlar ekletebiliyorsunuz.

Yeni Taliant Joy pakete ektradan ilave opsiyonlar ekletebiliyorsunuz.

8″ Multimedya sistemi, Bluetooth ve USB bağlantısı, Apple

CarPlay : 8.250 TL

Metalik Renk : 4.250 TL

Ön sis farları : 2.000 TL

Arka park sensörü : 2.250 TL

Aşağıdaki ilave paketleri ise sadece Touch versiyonuna ekletebiliyorsunuz.