Yeni Tailant en ucuz 399.900 TL

Bu yazımızda sizlere Renault Yeni Taliant fiyatlarını yazmak istiyoruz. Bildiğiniz üzere kur fiyatlarındaki artışlardan sonra sıfır araç fiyatları da inanılmaz bir şekilde tırmanışa geçmişti.

Yeni Taliant modelinde 4 farklı versiyonu bulunmaktadır. En düşük donanım olan Joy 1.0 Sce motor 65 BG olan modeli 399.000 TL‘dir.

Joy 1.0 Turbo ECO 100 BG olan versiyonu ise 440.000 TL

Joy 1.0 Turbo X-Tronic 90 BG versiyonu ise 450.900 TL

Touch 1.0 Turbo X-Tronic 90 BG olan versiyonu ise 479.900 TL‘dir.

Yeni Taliant Joy pakete ektradan ilave opsiyonlar ekletebiliyorsunuz.

8″ Multimedya sistemi, Bluetooth ve USB bağlantısı, Apple CarPlay : 8.250 TL

Metalik Renk : 4.250 TL

Ön sis farları : 2.000 TL

Arka park sensörü : 2.250 TL

Aşağıdaki ilave paketleri ise sadece Touch versiyonuna ekletebiliyorsunuz.

Teknoloji Paketi (Yüksek konsol, elektrikli park freni, eller serbest Renault kart sistemi) : 9.250 TL

Jant Tipi : 5.750 TL

Metalik Renk: 4.250 TL

Navigasyon Paketi (8” bilgi, eğlence ve navigasyon sistemi, kablosuz Apple CarPlay) : 4.250 TL

Sürüş Destek Paketi (Kör nokta uyarı sistemi ve ön&arka park sensörü) : 5.000 TL

Geri görüş kamerası : 2.500 TL