Yeni T-ROC donanımı ve tasarımı heyecanlandırıyor
Yeni Volkswagen T-Roc fiyatı açıklandı. SUV tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Volkswagen T-Roc hakkında sizlere kısa bilgi vermek istiyoruz.
Yeni SUV araçta kendine özgün gündüz ışık sürüş farları, tasarımını ön plana çıkartan trpez egzoz dekorları ile farkını ortaya koyuyor. Açılır tavan ile T-Roc güzelliğine güzellik katmaktadır. Tavanın ön yarısı arkaya doğru açıldığı için çok güzel bir lüks havası katmaktadır.
T-Roc 1.5 TSI ACT 150 PS DSG otomatik vites seçeneği ve sadece Highline donanımı ile 438.700 TL ‘den satılmaktadır.
Metalik renk isterseniz esktra 2.570 TL
Panoramik açılır cam tavan isterseniz ekstra 10.990 TL vermeniz gerekmektedir.
Bu modelde çift renk aracınızı yaptırabiliyorsunuz. T-Roc Highline için Siyah, Saf beyaz, Kara Meşe ve Parlak kırmızı tercih edebilirsiniz. Elektrikli açılır ve kapanır bagaj kapası ile dikkatleri üzerinize çekerken rahatlığını da üst seviyede hissedeceksiniz. T-ROC’da motor performansı da büyük ilgi görecek.
“TSI” teknolojisi, turbo boşluğuna sahip olmayan, en alt devirlerde dahi devreye girebilen hafif ve etkin bir egzoz turboşarjı ile Volkswagen’in geçmiş FSI motorlarından gelen direkt benzin enjeksiyon sistemini birleştirir. Bu sayede çok daha küçük motor hacimlerinden, çok daha fazla beygir gücü (PS) ve çekiş gücü (Tork) elde edilebilir.
Adaptif hız sabitleyici “ACC” teknolojisi ile kaza riskini en aza indiriyor. T-Roc, tamamen otomatik olarak fren yapıp öndeki aracın arkasında durur ve bu araç ilerlemeye başladığında yine otomatik olarak yeniden hareket eder.
Şerit takip asistanı, park asistanı, kör nokta uyarısı ve yorgunluk tespiti gibi aklınıza gelebilecek her türlü güvenlik önlemleri yer almaktadır.
İç donanım
- “Gem” kumaş koltuk döşemesi
- Ambiyans aydınlatması
- Deri vites topuzu
- Dijital Gösterge Paneli “Active Info Display”
- Işıklı makyaj aynaları
- Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası
- Mobil Bağlantı Arayüzü “App-Connect”
- Spor ön koltuklar
- Yer tasarruflu stepne
- Çok fonksiyonlu deri direksiyon
- Ön ve arkada iki adet LED okuma lambası
Dış Donanım
- 17″ Kulmbach alüminyum alaşım jantlar
- Elektrikli, katlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar
- Gövde rengi yan aynalar ve kapı kolları
- Gümüş tavan rayları
- Karartılmış arka ve arka yan camlar
- Koyu kırmızı LED stop lambaları
- LED farlar ve LED gündüz sürüş farları
- Otomatik yanan kısa farlar, LED gündüz sürüş farları, Eve geliş,
- Evden çıkış Fonksiyonu “Coming Home, Leaving Home”
- Ön sis farları ve entegre statik viraj aydınlatması
Konfor donanımı
- 6 hoparlör
- Park mesafe sensörleri (Ön/arka)
- Start & Stop Sistemi
- Uzaktan kumandalı merkezi kilit
- Yağmur sensörü
- Yükseklik ayarlı ön koltuklar
- Çift bölgeli tam otomatik klima “Climatronic”
- Ön kol desteği ve entegre eşya gözü
Güvenlik
- Elektronik Stabilizasyon Programı (ESP), Anti Blokaj Fren Sistemi (ABS)
- Immobilizer
- Lastik basınç göstergesi
- Sürücü ve yolcu ön hava yastıkları, ön yolcu hava yastığını devre dışı bırakma özelliği
- Sürücü ve ön yolcu yan ve tavan hava yastıkları
- Yorgunluk Tespit Sistemi “Fatique Detection”