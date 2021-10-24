Yeni T-ROC donanımı ve tasarımı heyecanlandırıyor

Yeni Volkswagen T-Roc fiyatı açıklandı. SUV tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Volkswagen T-Roc hakkında sizlere kısa bilgi vermek istiyoruz.

Yeni SUV araçta kendine özgün gündüz ışık sürüş farları, tasarımını ön plana çıkartan trpez egzoz dekorları ile farkını ortaya koyuyor. Açılır tavan ile T-Roc güzelliğine güzellik katmaktadır. Tavanın ön yarısı arkaya doğru açıldığı için çok güzel bir lüks havası katmaktadır.

T-Roc 1.5 TSI ACT 150 PS DSG otomatik vites seçeneği ve sadece Highline donanımı ile 438.700 TL ‘den satılmaktadır.

Metalik renk isterseniz esktra 2.570 TL

Panoramik açılır cam tavan isterseniz ekstra 10.990 TL vermeniz gerekmektedir.

Bu modelde çift renk aracınızı yaptırabiliyorsunuz. T-Roc Highline için Siyah, Saf beyaz, Kara Meşe ve Parlak kırmızı tercih edebilirsiniz. Elektrikli açılır ve kapanır bagaj kapası ile dikkatleri üzerinize çekerken rahatlığını da üst seviyede hissedeceksiniz. T-ROC’da motor performansı da büyük ilgi görecek.

“TSI” teknolojisi, turbo boşluğuna sahip olmayan, en alt devirlerde dahi devreye girebilen hafif ve etkin bir egzoz turboşarjı ile Volkswagen’in geçmiş FSI motorlarından gelen direkt benzin enjeksiyon sistemini birleştirir. Bu sayede çok daha küçük motor hacimlerinden, çok daha fazla beygir gücü (PS) ve çekiş gücü (Tork) elde edilebilir.

Adaptif hız sabitleyici “ACC” teknolojisi ile kaza riskini en aza indiriyor. T-Roc, tamamen otomatik olarak fren yapıp öndeki aracın arkasında durur ve bu araç ilerlemeye başladığında yine otomatik olarak yeniden hareket eder.

Şerit takip asistanı, park asistanı, kör nokta uyarısı ve yorgunluk tespiti gibi aklınıza gelebilecek her türlü güvenlik önlemleri yer almaktadır.

İç donanım

“Gem” kumaş koltuk döşemesi

Ambiyans aydınlatması

Deri vites topuzu

Dijital Gösterge Paneli “Active Info Display”

Işıklı makyaj aynaları

Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası

Mobil Bağlantı Arayüzü “App-Connect”

Spor ön koltuklar

Yer tasarruflu stepne

Çok fonksiyonlu deri direksiyon

Ön ve arkada iki adet LED okuma lambası

Dış Donanım

17″ Kulmbach alüminyum alaşım jantlar

Elektrikli, katlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar

Gövde rengi yan aynalar ve kapı kolları

Gümüş tavan rayları

Karartılmış arka ve arka yan camlar

Koyu kırmızı LED stop lambaları

LED farlar ve LED gündüz sürüş farları

Otomatik yanan kısa farlar, LED gündüz sürüş farları, Eve geliş,

Evden çıkış Fonksiyonu “Coming Home, Leaving Home”

Ön sis farları ve entegre statik viraj aydınlatması

Konfor donanımı

6 hoparlör

Park mesafe sensörleri (Ön/arka)

Start & Stop Sistemi

Uzaktan kumandalı merkezi kilit

Yağmur sensörü

Yükseklik ayarlı ön koltuklar

Çift bölgeli tam otomatik klima “Climatronic”

Ön kol desteği ve entegre eşya gözü

Güvenlik