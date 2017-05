Yeni SUV Peugeot 3008 test sürüşü yorumları

Yeni SUV Peugeot 3008 reklamlarda çıktıktan sonra tasarımı ile dikkat çeken bu modeli internette hemen hayranlar incelemeye başladı diyebiliriz.SUV tutkunları Peugeot 3008’in son haline hayran kaldığını söyleyebiliriz.

Artık son çıkan modellerde LED far yarışı oluyor.Peugeot bu sefer LED far olarak kendine has bir fark yarattığını belirtelim.Aslan bakışını andıran ön bakışa LED farlar renk katıyor.Dış tasarımı kadar iç tasarımıda hayranlık bırakıyor.Alışılagelmiş bir iç tasarımdan çok farklı olarak fütürist bir torpido paneli bakışları takılı kalıyor.SUV olmasına rağmen sportiflik konusunada ağırlık verilmiş.Peugeot i-Cockpit’in en gelişmiş versiyonunda daha kompakt bir direksiyon simidi,dokunmatik ekranı v.s v.s. iç tasarıma aşık kalabilirsiniz.Yeni SUV peugeot 3008’in gelişmiş teknik özelliklerine kısaca bakalım;

İlk olarak dikkat çeken özelliği kesinlikle otomatik bagaj kapağı açma sistemidir.Elleriniz dolu olduğunda ve bagaj kapanığı açamıyacak durumda olduğunuzda bu özellik imdadınıza yetişiyor.Otomatik vites olarak ise EAT6 (Efficient Transmission) 6 ileri vitesli otomatik şanszımanı hızlı vites değiştiren Quickshift teknolojisi ile yüksek seviye bir performans hedefliyor.

Peki Yeni SUV Peugeot 3008 fiyatları ne kadar?

Yeni SUV Peugeot 3008 6 farklı benzinli modeli ve 4 farklı dizel motor seçenekleri ile satılmaktadır.Yeni SUV Peugeot 3008 1.2 PureTech 130 HP benzinli modeli 87.900 TL’den başlamaktadır.Yeni SUV Peugeot 3008 benzinli otomatik vites fiyatı ise 3008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT6 102.900 TL iken ALLURE olan paketi ise 112.900 TL’dir.

Yeni SUV Peugeot 3008 Dizel fiyatları ise 100.900 TL’den başlıyor ve 133.900 TL’ye kadar çıkmaktadır.

Yeni SUV Peugeot 3008 modeli ile test sürüşü imkanı bulan ziyaretçilerimizden istediğimiz, araç hakkında ilk izlenimler,yakıt tüketimi,performansı,iç tasarımı v.s. aklınıza ilk gelen düşüncelerinizi bize yorum olarak yazabilirseniz çok seviniriz.

