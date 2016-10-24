Yeni SUV Peugeot 3008 test sürüşü yorumları

Yeni SUV Peugeot 3008 reklamlarda çıktıktan sonra tasarımı ile dikkat çeken bu modeli internette hemen hayranlar incelemeye başladı diyebiliriz.SUV tutkunları Peugeot 3008’in son haline hayran kaldığını söyleyebiliriz.
Artık son çıkan modellerde LED far yarışı oluyor.Peugeot bu sefer LED far olarak kendine has bir fark yarattığını belirtelim.Aslan bakışını andıran ön bakışa LED farlar renk katıyor.Dış tasarımı kadar iç tasarımıda hayranlık bırakıyor.Alışılagelmiş bir iç tasarımdan çok farklı olarak fütürist bir torpido paneli bakışları takılı kalıyor.SUV olmasına rağmen sportiflik konusunada ağırlık verilmiş.Peugeot i-Cockpit’in en gelişmiş versiyonunda daha kompakt bir direksiyon simidi,dokunmatik ekranı v.s v.s. iç tasarıma aşık kalabilirsiniz.Yeni SUV peugeot 3008’in gelişmiş teknik özelliklerine kısaca bakalım;
İlk olarak dikkat çeken özelliği kesinlikle otomatik bagaj kapağı açma sistemidir.Elleriniz dolu olduğunda ve bagaj kapanığı açamıyacak durumda olduğunuzda bu özellik imdadınıza yetişiyor.Otomatik vites olarak ise EAT6 (Efficient Transmission) 6 ileri vitesli otomatik şanszımanı hızlı vites değiştiren Quickshift teknolojisi ile yüksek seviye bir performans hedefliyor.
Peki Yeni SUV Peugeot 3008 fiyatları ne kadar?
Yeni SUV Peugeot 3008 6 farklı benzinli modeli ve 4 farklı dizel motor seçenekleri ile satılmaktadır.Yeni SUV Peugeot 3008 1.2 PureTech 130 HP benzinli modeli 87.900 TL’den başlamaktadır.Yeni SUV Peugeot 3008 benzinli otomatik vites fiyatı ise 3008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT6 102.900 TL iken ALLURE olan paketi ise 112.900 TL’dir.
Yeni SUV Peugeot 3008 Dizel fiyatları ise 100.900 TL’den başlıyor ve 133.900 TL’ye kadar çıkmaktadır.
Yeni SUV Peugeot 3008 modeli ile test sürüşü imkanı bulan ziyaretçilerimizden istediğimiz, araç hakkında ilk izlenimler,yakıt tüketimi,performansı,iç tasarımı v.s. aklınıza ilk gelen düşüncelerinizi bize yorum olarak yazabilirseniz çok seviniriz.
Abdyrrahman
25 Ekim 2016 at 22:44
Merhaba bu gun avcilar deniz otomotivde 3008 gt line test surusu yaptim.25 30 dk bir surus ve tamami sehir ici 1.6 thp benzinli modeli arac anlatildigi kadar guzel ben cok begendim ayrica 2 yillik 508 kullanicisiyim sanziman cok ii sesiz kasislerde cok ii benim kullandigim en ust donanimdi oldukca cok ozellik vardi ekran super navigasyon gayet iiyi ayrica park yardim cilarida supèr bide bir ara yol bilgisayarindan yakit tuketimine baktim 53 km once sifirlanmis 8.3 gosteriyo alinacak binilecek araba bence bu segmentteki en iyi araclardan biri yakit konusun da uzun kullanan arkadaslarin yorumunu bekleriz ayrica aracin hizlanmasi son derece ii
Yavuz Yılmaz
26 Ekim 2016 at 14:13
Araç görünümü gayet güzel
Ramazan
28 Kasım 2016 at 00:03
Ben hemen aldım.iyikide almışım süper bir tasarım.süper bir sürüş keyfi bu aracı çok bekledim beklediğimede degdi doğrusu. Harika yapmışlar.range roverin ikizi gibi
bayram
7 Aralık 2016 at 12:46
3008 active sedefli beyaz sport paket aracıma sonunda kavuştum.Okulgidip gelirken kullanıyoruz ama ilk fırsatta uzun yol yapacağım harika bir araç.herkes range rover evoqu sanıyor.iç işçilik de güzel tek isteğim farların led olmasıydı .içeri çok az ses alıyor yalıtım çok iyi.vergisiz fiyat 70000 olmadan alınmasını tavsiye ederim
Restharadi
8 Aralık 2016 at 12:31
3008 Test ettim ve 1.6 Dizel Alure sport modelini satın aldım biniyorum araba bir Harika olmuş kaslı yapısı Ve donanımları oldukça iyi SUV gurubunda Pejo çıtayı çok çok yükseltmiş piyasada alınabilecek en iyi araba yakıtı hakkında pek bilgi veremiyorum Hale’n test sürüşü devam ediyor zira araba 85 km de bu bilgileri de önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşırım Sevgi’yle kalın kazasız Ve belasız kullanmayı Rabbim hepimize niyaz etsin lütfen Trafik kurallarına uyalım Teşekkürler.
Ahmet
12 Aralık 2016 at 20:15
Bu aracı gördükten sonra tiguen almaktan vaz geçtim. Gayet başarılı bir iç tasarım.konfor süper.çok güçlü bir motor sürüş zevki süper. İyide almışım kesinlikle tavsiye ediyorum. Pejo bu araçla kendini çok geliştirmiş gerçekten. Eskiden Pejo ya soğuk bakıyordum fakat 3008 tüm ön yargılarımı yıktı.bu araçta her şey var.
Ahmet
13 Aralık 2016 at 12:04
Muhteşem bir araba gerçekten. Ben önceleri pejoya ön yargılıydım fakat bu araçta malzeme ve kalite gerçekten çok iyi. Çok üst düzey yapmışlar.yalıtım süper olmuş.konfor tasarım ve teknoloji süper yani.iyiki almışım.
İlyas
13 Aralık 2016 at 15:19
Muhteşem bir araç gerçekten pejo bu araçla bendeki tüm ön yargılara nokta koydu.kullanılan malzeme süper konfor tasarım teknoloji süper gerçekten tavsiye ederim. Tüm Suvları inceledim test ettim 3008 de karar kıldım. Çok başarılı buluyorum.hep çokta ekonomik bir motor yapmışlar. Bence pejo bu araçla kendini aştı.
Murat
18 Aralık 2016 at 16:16
Şimdiye kadar tucson nissan qq tiguan toyota ve honda CRV test ettim en son 3008 de karar kıldım hatta kararım çok net oldu aldım inşallah bizi Üzmez uzun yıllar kullanırız.
ali aslan
16 Şubat 2017 at 15:47
arkadaşlar benzinli modellerinden alan var mı? tavsiye edermisiniz? yakıt tüketimi vs
Metin Yıldız
1 Mayıs 2017 at 16:32
Yeni Aldım. Yakıt üketimi Şehiriçi 4,7-4,9 lt/100 km deniyor ama 2500 km deyim halen 13-14 lt/100 km yakıyor. Bu nasıl katalog değeri? Nasıl yazabiliyorlar bu kadar düşük diye? Araba süper ama yakıt tahamül edilir gibi değil.
Teknoloji
2 Mayıs 2017 at 10:48
Hayırlı olsun Metin bey,
Yakıt tüketimi sıfır arabalarda ilk başta çok yakıyor.Belli bir kilometre sonra fabrika değerlerine geliyor..