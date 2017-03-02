Yeni Skoda Fabia yakıt tüketimi nasıl diye araştırma yapıyorsanız bu yazımız tam size göredir.

Bir ziyaretçimiz Skoda Fabia almayı düşündüğünü ve bizden bu modelin yakıt tüketimleri hakkında detaylı bilgi istemiştir.Teknoscrool olarak Skoda Fabia 100 KM’de yakan yakıt bilgilerini resmi internet sitesinde bulunan kitabi değerleri sizler ile paylaşmak istedik.İlk olarak Yeni Skoda Fabia modeli 5 farklı motor ve vites seçenekleri bulunmaktadır.Sizlere tek tek yazıyoruz.3 adet benzinli motor seçeneği ve 2 adet dizel motor seçenekleri bulunmaktadır.

BENZİNLİ FABİA MOTOR YAKIT TÜKETİMİ

75 HP 1.0 MPI motor Benzinli Manuel/5 ileri vitesli olan motor seçenekli Fabia’nın 100 Km’de yakıt tüketimi 4.8 LT‘dir. Bu model ayrıca 100 KM hıza 14.7 saniyede ulaşabiliyor ve maksimum hızı 172 KM’dir.

90 HP 1.2 TSI motor Benzinli Manuel/5 ileri vitesli olan motor seçenekli Fabia’nın 100 Km’de yakıt tüketimi 4.7 LT‘dir. Bu model ayrıca 100 KM hıza 10.9 saniyede ulaşabiliyor ve maksimum hızı 182 KM’dir

110 HP 1.2 TSI motor Benzinli otomatik/7 ileri vitesli olan motor seçenekli Fabia’nın 100 Km’de yakıt tüketimi 4.7 LT‘dir. Bu model ayrıca 100 KM hıza 9.4 saniyede ulaşabiliyor ve maksimum hızı 196 KM’dir

SKODA FABİA DİZEL MOTOR YAKIT TÜKETİMİ

90 HP 1.4 TDI dizel, Manuel/5 ileri vitesli olan motor seçenekli Fabia’nın 100 Km’de yakıt tüketimi 3.4 LT‘dir. Bu model ayrıca 100 KM hıza 11.1 saniyede ulaşabiliyor ve maksimum hızı 182 KM’dir.

90 HP 1.4 TDI dizel, Otomatik/7 ileri vitesli olan motor seçenekli Fabia’nın 100 Km’de yakıt tüketimi 3.6 LT’dir. Bu model ayrıca 100 KM hıza 11.1 saniyede ulaşabiliyor ve maksimum hızı 182 KM’dir.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)