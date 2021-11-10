Araba Haberleri

Yeni SANTA FE’de yok artık diyecek kadar etkileyici donanımları var

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji10 Kasım 2021
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Hyundai Yeni Santa FE modelindeki güvenlik donanımları sayesinde kaza riskleri en aza iniyor. Ayrıca güvenlik takıntısı olanlarında ilgisini fazlasıyla çekiyor. Gelin isterseniz kısaca Yeni SANTA FE modelinde bulunan güvenlik donanımlarına bakalım.

Kör Nokta Çarpışma Önleme Sistemi (BCA)

Bu sistem sizin şerit değiştirirken kör noktada çarpışma riski algıladığı zaman uyarı veriyor. Eğer sürücü gerekli reaksiyonu göstermezse aracı otomatik kontrol etmektedir.

Güvenli çıkış asistanı (SEA)

Bu güvenlik sayesinde yolcu araçtan çıkmak için kapıyı açtığında arkadan yaklaşan bir araç algıladığında uyarı vermektedir. Bu gibi durumlarda çocuk güvenliği kilidini kaldırmak istediğinizde SEA asistanı bu komutu geçersiz bırakmaktadır.

Kör Nokta Görüntüleme Asistanı (BVM)

Bu sistem sayesinde aracın arka kör nokasının görüntülerini gösterge paneline yansıtmaktadır.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji10 Kasım 2021
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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