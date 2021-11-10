Yeni SANTA FE’de yok artık diyecek kadar etkileyici donanımları var

Hyundai Yeni Santa FE modelindeki güvenlik donanımları sayesinde kaza riskleri en aza iniyor. Ayrıca güvenlik takıntısı olanlarında ilgisini fazlasıyla çekiyor. Gelin isterseniz kısaca Yeni SANTA FE modelinde bulunan güvenlik donanımlarına bakalım.

Kör Nokta Çarpışma Önleme Sistemi (BCA)

Bu sistem sizin şerit değiştirirken kör noktada çarpışma riski algıladığı zaman uyarı veriyor. Eğer sürücü gerekli reaksiyonu göstermezse aracı otomatik kontrol etmektedir.

Güvenli çıkış asistanı (SEA)

Bu güvenlik sayesinde yolcu araçtan çıkmak için kapıyı açtığında arkadan yaklaşan bir araç algıladığında uyarı vermektedir. Bu gibi durumlarda çocuk güvenliği kilidini kaldırmak istediğinizde SEA asistanı bu komutu geçersiz bırakmaktadır.

Kör Nokta Görüntüleme Asistanı (BVM)

Bu sistem sayesinde aracın arka kör nokasının görüntülerini gösterge paneline yansıtmaktadır.