Yeni Sandero Stepway Prestige pakete ek opsiyonlar listesi

Yeni Dacia Sandero Stepway etkileyici tasarımı ile çok beğenildi. Bu yeni model 2 farklı paket ile otomobil tutkunlarına sunuldu. Comfort ve Prestige paket seçeneklerini alabilirsiniz. Ayrıca ekstradan opsiyonlar ekletebilirsiniz. Bu yazımızda sizlere Yeni Dacia Sandero Stepway Prestige pakete alabileceğiniz opsiyonlar ile hangi donanımlara sahip olacağınızı yazmak istedik.

Bu paket ile 8 inçlik, bilgi, eğlence ve navigasyon sistemi gelmektedir. Apple CarPlay ve Android auto eklenmektedir. Bu özelliğin fiyatı 2.000 TL ‘dir.

‘dir. Ayrıca teknoloji paketi seçeneği yer alıyor. Yüksek konsol ve eletrikli park freni sahibi olmak istiyorsanız bu konforun ücreti 4.000 TL ‘dir.

‘dir. Sürüş destek paketi kapmasında ise kör nokta uyarı sistemi ve ön-arka park sensörü gelmektedir. Bu detayın ücreti ise 2.500 TL’dir.

TL’dir. 16″ aluminyum jantların bedeli ise 3.250 TL

Farklı bir renk isterseniz araca metalik renk ücreti 1.750 TL

Yeni Sandero Stepway Prestige paket 1.0 Turbo motor X-tronic otomatik vites 90 BG seçenekli fiyatı 231.900 TL‘dir. Yukarıda yazdığımız opsiyonlardan almak istediğiniz aracın fiyatının üstüne eklemeniz gerekiyor. Herşeyi full + full alırım derseniz 245.400 TL civarlarında tahminin ödemeniz gerekiyor.