Yeni Sandero Stepway Comfort pakette tatmin edici donanım sunuyor

Yeni Dacia Sandero Stepway büyük ses getirmeyi başardı. Etkileyici tasarımı ve teknolojik donanımları sayesinde araba almak isteyenlerin dikkatini oldukça çekmeyi başardı. Bu yazımızda sizlere Yeni Dacia Sandero Comfort paket standart teknik özelliklerini yazmak istedik.

Bu güzel araba Comfort ve Prestige olmak üzere iki farklı paket olarak satılıyor. Prestige paketi en full donanıma sahiptir. Comfort başlangıç paketi olarak görülüyor fakat güvenlik ve sürüş destek sistemlerinin özelliklerini görünce şaşıracaksınız.

Güvenlik ve sürüş destek sistemleri

•Hız ayar ve sınırlayıcı (Cruise Control)

•Acil fren destek sistemi (AFUAFD)

•Anti blokaj fren sistemi (ABS)

•Elektronik denge programı (ESPHSA)

•Otomatik yanan farlar

•Ön sis farı

•Çocuk koltuğu sabitleyici (ISOFIX)

•Acil durum çağrısı

•Hareket hâlinde otomatik kilitlenen kapılar

•Sürücü ve yolcu ön hava yastığı

•Yan hava yastıkları

•Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu

•Elektrik takviyeli direksiyon

•Sürücü, yolcu ve arka koltuk emniyet kemer ikazı

•Lastik basıncı gösterge sistemi

•Ön yolcu hava yastığı iptal kilidi

Yukarıda gördüğünüz gibi oldukça tatmin edici özelliklerin olduğunu rahatlıkla fark ediyorsunuz.

Konfor sistemleri

Konfor bölümüne geçtiğimizde ise segmentine göre normal donanımlar mevcuttur.

•Manuel klima

•Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar

•Ön kol dayama

•Yol bilgisayarı

•3,5″ TFT gösterge paneli

•ECO Mode

•Arka koltuk sırtlığı 1/3-2/3 oranında

katlanma özelliği

•Elektrikli ön camlar

•Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon

•Bagaj aydınlatması

•Elektrikli ön camlar

•Yedek lastik

Diğer donanımları aşağıya ekledik.

İÇ VE DIŞ TASARIM

•16″ çelik jant kapakları

•Stepway kumaş döşeme

•Y ışık imzalı halojen farlar

•Gövde rengi dış dikiz aynalar

•Deri direksiyon

•Siyah dış kapı kolları

•Siyah tavan barları

MULTİMEDYA

•USB ve bluetooth bağlantısı

•Direksiyondan kumandalı radyo sistemi

Yeni Sandero Stepway Confort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg fiyatı 209.900 TL’dir.