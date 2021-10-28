Yeni Sandero Stepway Comfort pakete alabileceğiniz opsiyon listesi

Yeni Sandero Stepway Comfort ve Prestige olmak üzere iki farklı paket ile otomobil tutkunlarını bekliyor. Bu yazımızda sizlere Comfort ve Prestige paketlerine ekstradan satın alacağınız opsiyon paketler hakkında detaylı bilgi vermek istedik.

İlk olarak Sandero Stepway Comfort paket satın aldığınızda içerisinde 3.5 inçlik bir ekran bulunmaktadır. Bu ekranda Apple CarPlay ve Android auto desteklememektedir. Bu özelliklerin desteklenmesini istiyorsanız Multimedya sistemi opsiyonu alabilirsiniz.

Bu opsiyon ile multimedya ekranı 8 inç boyutuna çıkmaktadır. Bluetooth, USB bağlantısı, Apple CarPlay ve Android Auto sistemi gelmektedir. Bu multimedya opsiyon paketine ekstradan 4.000 TL ücret ödemeniz gerekmektedir.

Ayrıca Metalik renk almak istediğiniz 1.750 TL fark ve arka park sensörü eklemek isterseniz 1.250 TL fark vermeniz gerekmektedir.

Teknoscrool.com yorumu: Biz açıkcası 8 inç ekran olmasını tavsiye ediyoruz. İç mekan olarak daha güzel bir tasarıma dönüştürmektedir. Ayrıca telefon tutucu sayesinde rahat bir kullanım sağlarsınız. USB kablo ile telefonu hemen akıllı telefonunuzu eşleştirebilirsiniz.