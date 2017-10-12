Yeni Renault Koleos beğenildi

Yeni Renault Koleos, hırçın, asi ve heybetli yapısı ile bizi karşılıyor. Koleos SUV ailesinden bir araçtır.

Yeni Renault Koleos Türkiye’de 173.000 Türk Lirası gibi bir fiyat ile karşımıza çıkmakta ve üzerine eklenen özellikler ile daha yüksek fiyatlara ulaşabilmektedir.

Yeni Renault Koleos 4 tekerden çekiş sistemine sahip bir araçtır. X-tronik şanzımanıyla bizlere akıcı ve hızlı bir sürüş keyfi sunmaktadır. Çoğu araçlarda gördüğümüz eller serbest şekilde bagaj açma özelliği de bu araca ayrı bir hava katmış diyebiliriz. Koleos’un bir diğer özelliği ise sizin yerinize şerit takibi yapması ve acil durumlarda ani frenlemeler yapabilmesidir. Ayrıca gece yolculuklarında sizin için kısa/uzun far geçişlerini sağlayarak konforunuza konfor katmaktadır. Euroncap testlerinden 5 yıldız alan Yeni Renault Koleos, aynasındaki kör nokta uyarı sistemiyle de daha güvenli yolculuklar yapmanıza olanak sağlamaktadır.

Yeni Renault Koleos ülkemizde sadece dizel 1.6 motor ile sunulmaktadır. Üzerinde x-tronik otomatik sürekli değişken şanzıman yer almaktadır. Koleos ile park etmekte bir o kadar kolay aslında, yani aracın otomatik park sistemi ile otomobilinizi park etmek için ellerinizi serbest bırakarak aracı izlemeniz yeterli olacaktır.

Yeni Renault Koleos Türkiye piyasasında 2 farklı paket ile yer almaktadır. Bunlar İcon ve Touch paketler olarak Renault firmasında yer almaktadırlar.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)