Yeni Kia Sorento güvenlik donanımı harika
Yeni Kia Sorento etkileyici tasarımı ve güvenlik donanımı ile sınıfında çağ atladı diyebiliriz. Biraz sonra Kia Sorento Prestige pakette yer alan güvenlik ve emniyet donanımları görünce şaşırabilirsiniz. Bu arada Prestige paket, Kia Sorento modelinin ne full donanımını kapsayan paket olduğunu hatırlatalım.
Dur ve Kalk Özellikli Akıllı Hız Sabitleme Kontrolü (Smart Cruise Control)
Ön Çarpışma Engelleme Asistanı (FCA-JX) (Kavşak Dönüş Desteği)
Arka Trafik Uyarı Sistemi
Kör Nokta Çarpışma Önleme Sistemi
Kör Nokta Görüntüleme Asistanı
Şerit Takip Asistanı
Şeritte Kalma Asistanı
Akıllı Hız Limiti Asistanı (ISLA)
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastığı
Yan ve Perde Hava Yastıkları
Diz Hava Yastığı
Çocuk Güvenlik Kilidi
Motor Kilitleme Sistemi (Immobilizer)
HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi)
DBC (Yokuş İniş Destek Sistemi)
ESC (Elektronik Dengeleme Programı)
TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi)
ABS Fren Sistemi
TSA (Treyler Dengeleme Asistanı)
Yeni Sorento’nun sadece tek bir paket olan Pretige paket olanı satılıyor. Yeni Sorento 1.6L 230 PS Otomatik vitesi olan Hibrit motor ile 1.290.000 TL‘den satılmaktadır.