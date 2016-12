Yeni Honda Civic test sürüşü yorumları (2017)

Yeni kasa Honda Civic test sürüşü yorumları merak ediliyor.Bu modeli almak isteyenler araştırmalar yapmaya devam ediyor.

2017 Yeni Honda Civic resmi olarak tanıtıldı.Yenilenen tasarımı ile büyük beğeni toplayan Honca Civic için test sürüşleri randevuları başladı.otomobil tutkunları test sürüşleri yapmak için Honda bayilerine koştu.Test sürüşleri için bayilere gidenler malesef yoğunluktan dolayı eli boş dönebiliyor.Teknoscrool.com olarak önerimiz test sürüşüne gitmeden önce Honda’nın resmi internet sitesi üzerinden test sürüşü formu doldurunuz.Bu sayede istediğiniz güne ve tarihe alıp rahatça test sürüşü yapabilirsiniz.

Otomobil tutkunlarından istediğimiz Yeni Honda Civic test sürüşü sonrasında yorumlarınızı bekliyoruz.Özellikle motor gücü,konfor,yalıtım,yakıt tüketimi v.s. v.s. her türlü görüşlerinizi merak ediyoruz.

Not: Yeni Honda Civic test sürüşü yapmak için online formu doldurmanızda fayda var.Adresi kopyalayıp internet tarayıcısına yapıştırınız ” honda.com.tr/yeni-civic-sedan-test-surusu “

(3 votes, average: 4,00 out of 5)

votes, average:out of 5)