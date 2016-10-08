Yeni Honda Civic test sürüşü yorumları (2017)

Yeni kasa Honda Civic test sürüşü yorumları merak ediliyor.Bu modeli almak isteyenler araştırmalar yapmaya devam ediyor.
2017 Yeni Honda Civic resmi olarak tanıtıldı.Yenilenen tasarımı ile büyük beğeni toplayan Honca Civic için test sürüşleri randevuları başladı.otomobil tutkunları test sürüşleri yapmak için Honda bayilerine koştu.Test sürüşleri için bayilere gidenler malesef yoğunluktan dolayı eli boş dönebiliyor.Teknoscrool.com olarak önerimiz test sürüşüne gitmeden önce Honda’nın resmi internet sitesi üzerinden test sürüşü formu doldurunuz.Bu sayede istediğiniz güne ve tarihe alıp rahatça test sürüşü yapabilirsiniz.
Otomobil tutkunlarından istediğimiz Yeni Honda Civic test sürüşü sonrasında yorumlarınızı bekliyoruz.Özellikle motor gücü,konfor,yalıtım,yakıt tüketimi v.s. v.s. her türlü görüşlerinizi merak ediyoruz.
Not: Yeni Honda Civic test sürüşü yapmak için online formu doldurmanızda fayda var.Adresi kopyalayıp internet tarayıcısına yapıştırınız ” honda.com.tr/yeni-civic-sedan-test-surusu “
Teknoloji
8 Ekim 2016 at 22:32
Bir ziyaretçimizin yorumu;
Arkadaslar araca test sürüşü yaptım içi falan gayet güzel olmuş ama f1 sanzuman daha iyiydi sanki,motor çekişi yine aynı,motor sesi biraz azalmış. araba guzel fakat dahada iyi olabilirdi mesela neden 150 bg 200 olmadı,araç fena değil
hakan
9 Ekim 2016 at 04:58
Tasarım olarak bir harika. Sokakta gözler sizde. Otomatik vites geçişi ise bir harika her zaman olduğu gibi. Bu sefer iç malzeme kalitesi çok iyi.
Zeki Akan
9 Ekim 2016 at 19:08
Premium ve Elegance donaniminda malesef dokunmatik ekran yok. Bence büyük eksiklik. Ayrıca gösterge paneli eskiye göre çok sade geldi bana. Vites gecisleri çok iyiydi.
Lokman
9 Ekim 2016 at 22:00
Arac eski kasadan biraz daha seri aracta dikkatimi ceken frenler. Ben boyle bir fren gormedim 150 km hizla cok rahat sanki 50 km hizla gidermis gibi yere saplandi adeta mukemmeldi
ahmet
10 Ekim 2016 at 12:10
iç dış tasarım göz doyurucu ve konforlu f1 olmadan da olur o da tamam ama eski motorla bu fiyat düşündürdü sadece. 2017 ilk çeyrekte turbolu motorlar gelecek deniyor ardından da dizel, turbo ve dizel fiyatları ne olur acaba?
ömer
10 Ekim 2016 at 18:20
hondayı seven birisiyim arac dıs tasarım olarak guzel, içerde arka dız mesafesi bu sefer iyi otomatık vıtes ıyı olmus hıssedılmıyor eksıklerı bana gore kararan dıkız ayna on koltuk kırkolu elektrklı degıl ve stepne yok tamir kıtı konulmus lastık patladıgında cok zor anlar yasanır motor olarak aynı beygır. 2017 subatta 1.5 turbo 182 beygır gelıcegını duydum fıyatta ne olur o zaman alım gucu dusunulur. kıyaslama yapılır araclar devreye gırer burda bu eksıkler gıderılmelı honda musterısı artık beklıyor bunları…
umut
11 Ekim 2016 at 16:53
şimdi test ettim gerçekten bu sefer olmuş, malzeme kalitesi çok iyi orta konsol sanki panamera hissi veriyor. yanlız led farlar dokunmatik ekran anahtarsız çalıştırma 17 jant gibi birçok önemli özellik sadece executive donanımında aman dikkat edelim alırken. motor cvt şanzumanın başarısı ile çok güzel olmuş sanki. teşekkürlr
Ergün
17 Ekim 2016 at 00:27
Aracı 15 eylul de test ettim. Tasarım olarak gercekten guzel. konsol plastiği yumaşak seçilmiş gayet yeterli. Özellikle frenler dikaktimi çekti çok yumuşak, yere yapışıyor araba ve hissetmiyorsunuz. Diz mesafesi bu sınıfa göre çok çok fazla. Aynı gün megane sedanı test etme şansım oldu. Civic ten sonra sedan da daraldım resmen o derece küçük geldi. Civic te segmentine göre tek eksiği executive pakete asıl donanımları eklemeleri. Elegance ile arasında 10 bin fark var değer mi derseniz Honda kullanıcıları düşük paket alsa bile mutlaka sonradan yükseltme yapıyor,nedenini bilen söylesen. executive 98 bin lira elegance 86 yalnız bu fiyatların lasnmana özel olduğunu 10 bine yakın zam geleceğini söylediler yılbaşı sonrası, megane sedan dizel ile elegance aynı fiyata geliyor ama hissettirdiği kalite farkı arasında dunyalar var. Megan sedanı direk elendim, beklediğim seat ataca var onu test ettiğimde civic yada ataca seçimimi yapıp siparişimi verecem. Şu an ki hisselerim kesinlikle civic sedan. Test etmeden araç almayın mutlaka test edin.
göktürk
19 Ekim 2016 at 01:01
Değerli arkadaşlar bir civic kullanıcısı olarak yeni kasasını sizler gibi.merakla bekliyordum.
Test etme fırsatım oldu.benim gibi merak edenler için görüşlerimi paylaşmak isterim.
Aracı yakından gördüğünüzde tasarımı sizi etkiliyor hem şık hem kaliteli duruyor.piyasadaki c segment araçlar yanına yaklaşamaz.
Bagajı geniş arka koltuk diz mesafesi gayet güzel.
izolasyon iyileştirilmiş.
Yalnız motor kaputunu açtığımda ön çamurluğun sacı çok ince geldi.zannedersiniz toros.2009 civic im in işçiliği daha kaliteli geldi.
2. Aracım passat onlardaki kaportayı hissetmedim.
Kokpit güzel yalnız elegance modelinin teybi çok vasat hiç yakıştıramadım. Executive modeli dışarıdan baktığımızda bize hissettiren kalite hissini tamamlıyor diyebiliriz.
Motorda değişiklik yok maalesef lpg siz binilmesi zor.test aracın ört yakıt tüketimi 9.7 idi. Frenleri çok iyi.
Bayiilerdeki arkadaşların satış stratejisine aldanıp arabaya direk atlamamak iyi olacak geçen sene olduğu gibi 24 kasım da öğretmenler günü kampanyası diye kampanya başlar aralık ya biraz daha indirim olursa executive modeli uyguna alınabilir.
Keyifle bineceğinize de eminim.bayiide tüm renkleri vardı yalnız gri ve siyah harika yakışıyor.
Alacak arkadaşlar a hayırlı olsun
Emre
29 Ekim 2016 at 00:39
Sizce aracın fiyatı kasım ve aralıkta ne olur düşer mi
Teknoloji
29 Ekim 2016 at 23:50
Yıl sonu indirimleri kesin olacaktır.
Ismail selbi
5 Kasım 2016 at 22:37
Test etme imkanim olmadigi icin direkt telefon yoluyla siparis ederek 1.6 otomatik executive aldim.yurt disi tanitim videolarini izledigimde aracin disinda iken kumanda yoluyla direk calistigini gordum.ama ulkemizdeki modellerde buna rast gelmedim…anahtarsiz disaridan calistirma var mi yok mu bilgilendiren olursa sevinirim
Ahmet
6 Kasım 2016 at 07:52
Elegance ı iki gün önce teslim aldım size de hayırlı olsun. Yurt dışı videolarındaki özelliklerin çoğu yok çalıştırma da yok. Eksikleri olmakla beraber muadilleirnden geri kaldığını düşünmüyorum. Keyifli
Cem
6 Kasım 2016 at 16:42
Ahmet bey sanruf camlar anahtardan kapatiliyormu?
orhan
20 Kasım 2016 at 14:14
Anahtardan camlar ve sunroof kapatılıyor elegance da.
Frkn
25 Kasım 2016 at 22:17
Honda Civic Elegance modelini iki gun once aldim gayet keyifli executive modelinin ekrarini ekstra satin aldim ve arac suan tam oldu bence geri kalan farklar cok elzem olmasa gerek ama 7 inc ekran bu araca sart
musakemalkaratas
26 Kasım 2016 at 19:04
7 inç Ekranı deģiştirdiğimizde direksiyon üzerindeki kumanda sistemide değişiyormu acaba
OrkunT
28 Kasım 2016 at 17:32
Merhabalar,
Honda Civic Elegance almayı düşünüyorum. Elegance modeline 7 inch’lik ekran takıyorlar mı? Benim konustugum İstanbul’daki bayiler takılmıyor dediler.
@Frkn: Bilgi verebilirseniz çok sevinirim. Mesela Executive modelinin 7 inch’lik ekranınıhangi bayide taktırdığınız gibi.
Teşekkürler
Frkn
30 Kasım 2016 at 21:07
Izmir de 7inc ekrani taktirdim hocam cikan ekranida ayrica verdiler. Direksiyon bağlantıları aktif zaten executive ile arasinda ciddi bi fark yok Elegance modelinin sadece ekrani eksi tamamlandığında inanilmaz keyifli bi arac kacirmayin derim
Ahmetozmen
9 Aralık 2016 at 20:45
Arkadaslar bugun yeni hondami teslimaldim otomatik vites beklentimin cok ustunde cikti 2011 modeli vardi bu 2017 yeni kasa harika Allah herkese nasip etsin
Serkan hikmet
13 Aralık 2016 at 04:11
@Ahmetozmen hocam ben de bu aracı almayı düşünüyorum.merak ettiğim şey yokuş performansı nasıl bir de motor sesi çok rahatsız ediyor mu.düz yolda sabit 120 km hızla giderken devir kaç binde.saygılar..
Halil ibrahim
13 Aralık 2016 at 04:15
Yaklasik 20 gundur otomatik elegance kullaniyorum, ortalama yakit tuketimi 7,7, sehir disi 6,2 , tabi bu benim kullanimimla alakali dahada dusurmek mumkun. Aracima alirken sadece yukaridada belirtildigi gibi eksik gordugum birkac detay eklettirdim ;
– 14 inch cyclone multimedia android ekran, bu sayede butun hersey dokunmatik oldu 🙂 bildiginiz tesla 🙂 internet, navigasyon, tv, klima ses kontrolu vs vs vs
– kararan dikiz aynasi
– 3 m orta koyulukta cam filmi
Alacak butun arkadaslara simdiden hayirli olsun, cok memnunum 🙂
Halil ibrahim erkan
13 Aralık 2016 at 09:28
@Serkan hikmet
Aracin yokus performansi gayet iyi, geri kaydirma yok. Ayrica brake holder on/off mevcut siz gaza basana kadar araci elektronik olarak frenliyor. Ama bu ozellik off konumunda kullaniyorum
Araci uzun yolda otobanda yuksek hizlarda kullandim, yalitim cok iyi. Ben 130 a sabitliyorum herangi bir motor yada ruzgar sesi yok. Devir 2000 civarindasabit kaliyor.
Ayni sinifta baska marka aaclarida ayni kosullarda kullandim, bana gore en iyisi bu.
Alacak herkese hayirli olmasini dilerim
Halil ibrahim erkan
13 Aralık 2016 at 18:14
Aracin yokus performansi cok iyi, geri kaydirma yok, isterseniz brake hold da mevcut.
Yalitimda honda bukez iyi is cikarmis, ben ruzgar sesini 170 den sonra duymaya basladim ki buda normal.
120 civarinda motor devri 1800-2000 civari oluyor , anlik yakit tuketimi 5-6 lt arasi oynuyor. Alacak arkadaslara simdiden hayirli olsun.
Serkan hikmet
13 Aralık 2016 at 23:57
Teşekkürler halil bey.kararımı verdim ve arabamı ayırttım.benzinli elegans olacak inşallah. Bu arada yedek lastiği var mı ben göremedim.araç için paspas filan hediye ettiler mi.
Yakup
14 Aralık 2016 at 01:40
Mrb arkadaşlar ben de elegance otomatik alacağım ancak bu 7 inç ilk ekranı bayiden mi alıyoruz benim ilk aracım olacak bana tavsiyeleriniz ne olur.
OrkunT
15 Aralık 2016 at 11:20
Elegance CVT modelini siparis verdim. Surus testide duz yol ve yokus performansı cok iyi cıktı. Ozellikle Sport (S) modunda yokusta bile cok cok iyi hızlandı arac. Aracı teslim aldıgımda yorumlarımı eklerim.
Sordugum butun bayiler Executive modelinin 7 inch’lik ekranının takılamadıgını, onun yerine Honda Go Navigasyonun takıldıgını belirtiler.
Halil ibrahim erkan
15 Aralık 2016 at 11:44
Aracta yedek lastik yok onun yerine , 12 v soketine baglanabilen konpresor ve konpresore monte edilen lastik tamir sivisi mevcut :),
7 inch lik ekran yerine plazalarda taktirabileceginiz cyclone marka 14inch lik android multimedya navigasyon ve tablet sistemi var. Sahsen ben taktirdim ve cok memnunum. Butun hersey dokunmatik oldu 🙂
Halil ibrahim erkan
15 Aralık 2016 at 11:53
Arac kendi sinifinin uzerinde bir arac, kaucuk paspas henuz plazada mevcut olmadigi icin ben henuz koydurtamadim. Aracin yol tutusu konforu gayet guzel. Cvt sanziman cogu kisiye yabanci gelebilir. Ancak alistiginizda farki anliycaksiniz. Bilindigi uzere cvt sanzimanda disli yada kavrama yok. Gaza bastiginizda motor devri gaza bastiginiz olcude 6500 -7000 devirlere kadar cikiyor ve arac yine sizin gaz tepkinizie gore sabit bir ivme ile hizlaniyor. Patinaj, kaydirma, kontrol disi kalma vs gibi kotu aliskanliklari yok 🙂 bayide sordugumda bana cvt sanzimanin 7 ileri oldugunu soylediklerinde cok gulmustum :)) cvt sanzimanlar sonsuz sanzimanlardir, bir vites sayisindan bahsetmek soz konusu degildir. :)) audi multitronic, subaru, toyota gibi markalarda bu sanzimani kullanmalariyla bilinir.
muammer
18 Aralık 2016 at 15:17
arkadaslar 2017 1.6 Executive Eco (Otomatik) satın aldım fakat renk ile bı celıskıdeyım suan acaba hangı rengnı alsam daha guzel olur ben mavi rengı sectım ama sizlerın görusu nedır ?
Fatih
19 Aralık 2016 at 18:58
Merhaba, ben geçen hafta bordo olanı aldım Elegance Eco Otomatik. Mavi aradım bulamadım, ama bordoyu sonradan daha çok sevdim, bir görmenizi tavsiye ederim.
Ercan
19 Aralık 2016 at 22:22
Arkadaslar 1 hafta once civic elegance modelini aldim orjinal teyp 5 inc bu bana yeterli ama bunda video klip izleyemiyorum neden acaba bilgisi olan varmi
KENAN
19 Aralık 2016 at 22:53
LPG – OTOMATİK ELEGANS ALDIM COK GÜZEL ARABA ELEGANS ALACAK ARKADASLAR TEYBİ DEĞİŞTİRMEYİ DÜŞÜNSÜN COK VASAT KALIYOR O ARABAYA BEN BAYİDE SATILAN Honda Go Navigasyon TAKTIRDIM ALACAK ARKADASLARA ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN
Fatih
20 Aralık 2016 at 13:45
Hocam bayide ne kadara montaj yaptılar acaba? Bir de LPG için ortalama yakıt tüketimini falan gösteren bir modül eklenemediğini söylediler. Bunun bir yolu bulunur mu acaba ilerde?
KENAN
20 Aralık 2016 at 21:05
Honda Go Navigasyon U 2.250 YE TAKTIRDIM BENZİNLİ ALIP SONRADA LPG TAKTIRMAK İSTEYENLER OLABİLİR EKRANDA LPG GÖSTERGESİ CIKIYOR BİLİYORUM.
kenan
20 Aralık 2016 at 21:15
honda civic 1.6 elegance lpg – otomatik 87.000 tl
extra isterseniz :
Honda Go Navigasyon 2.250 tl
cam filmi : 550tl
seramik kaplama : 1.450 tl
kaput filmi : 600 tl
ses yalıtımı ön arka camurluklara :900tl
hepsini isterseniz fiyatı : 2.600 tl navigasyon hariç
Halil ibrahim erkan
21 Aralık 2016 at 12:02
Beyaz elegance var bende , 14inch cyclone android taktirdim, bakmanizi tavsiye ederim. Navigasyon, tv, video, internet, googleplay store dan ekstra ne isterseniz yukleyin :))) bildiiniz tablet 🙂
Ses yalitimi icin ziebart dan teklif aldim, 4 camurluk ve komple arac alti kaplamaya 1300 tl verdiler. Bagaj havuzu icin disardan aldim 100 tl ye orjinali ile ayni. Bilindigi uzere plazalarda hersey cok pahali, arastirip disaridan taktirmaniz daha mantikli olacaktir.
Son olarak H11 6000 lumen , 6500k xzenon led taktirdim, cok memnunum …
Ercan
21 Aralık 2016 at 14:13
Elecance normal 5 inc teyipinde video klip izleniyormu flas bellege yuklesek yani soncda usb girisi var
Kenan
21 Aralık 2016 at 19:11
Varmı resmi nasıl oldu yakıştımı 14 inc cyclone
Halil ibrahim erkan
21 Aralık 2016 at 23:10
Burda resim paylasmak biraz zor zannedersem ama, cyclone un sitesinde ornekleri var. Cok kullanisli, ve bakan bidaha bakiyor 🙂
Elegance in 5inch lik ekrani, yani uzerinde gelen ekran gercekten vasat bi ekran, en azindan excutive modelde olan 7 inchlik olan navigasyonlu modeli taktirin derim. 5 inch de sadece muzik dinlenebilir usb den baska bisey malesef yok .