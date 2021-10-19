Yeni Egea Cross Street fiyatları

2021 yılında araba fiyatları oldukça arttı. İkinci el ve sıfır fiyatları gerçekten el yakmaya devam ediyor. Bu yazımızda sizlere FIAT yeni Egea Croos Street versiyon fiyatlarından bahsetmek istiyoruz.

Yeni Egea Cross Street pakette 3 farklı motor seçeneği bulunmaktadır.

1.4 Fire 95 HP,

10 Firefly 100 HP,

1.3 M.Jet 95 HP motor seçenekleri bulunmaktadır.

Bu 3 farklı motor seçeneklerinin fiyatlarını teker teker yazalım.

Yeni Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP motor seçenekli fiyatı 187.900 TL’dir. Renk farklılığı olarak 1.500 TL ödemeniz gerekiyor.

Yeni Egea Cross 1.0 Firefly 100 HP motor seçenekli fiyatı 214.900 TL’dir. Bu versiyonda da farklı renk ücreti 1.500 TL

Yeni Egea Cross 1.3 M.Jet 96 HO dizel motor seçenekli versiyonu 224.900 TL‘dir. Bu versiyonda farklı renk ücreti 1.500 TL’dir.

Yukarıda yazdığımız modellerin hepsi manuel şanzıman seçeneklidir. Maalesef otomatik vites olanları Street pakette bulunmuyor.

Not: FIAT resmi internet sitesindeki fiyatlar 1 Kasım 2021 gününe kadar geçerli olduğunu yazmaktadır.