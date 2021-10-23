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Yeni Egea Cross Plus Paket içeriği ile neler ekleniyor

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji23 Ekim 2021
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Yeni Egea Cross tasarımı ile birçok araba alacakların dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Egea Cross’un 3 farklı versiyonu bulunuyor. Street, Urban ve lounge paketleri olarak bütçenize göre tercih edebilirsiniz. Yeni Egea Cross aldığınızda opsiyonel paket seçenekleri mevcuttur. Bu yazımızda sizlere yeni Egea Cross Lounge versiyonuna Plus paket aldığınızda hangi özelliklerin sahibi olacağınızı yazmak istedik.

İlk olarak Plus paket almak istiyorsanız 9.000 TL fiyat farklı ödeyeceksiniz.

Plus paket özellikleri

Ön iki koltuk ısıtma
Arka kolçak (kol dayama ve bardıklık olanı)
Ön park sensörü
Sürücü koltuğunda elektrik ayarlı bel desteği
Cross Suni deri kapı paneli özellikleri gelmektedir.

Plus paket aldığınızda haliyle satarken de Plus paketli olduğu için diğer modellere göre fiyatınızı farklı belirleyeceksiniz. Bu arada Lounge, Egea Cross’un en üst versiyonudur.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji23 Ekim 2021
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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