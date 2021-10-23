Yeni Egea Cross Plus Paket içeriği ile neler ekleniyor

Yeni Egea Cross tasarımı ile birçok araba alacakların dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Egea Cross’un 3 farklı versiyonu bulunuyor. Street, Urban ve lounge paketleri olarak bütçenize göre tercih edebilirsiniz. Yeni Egea Cross aldığınızda opsiyonel paket seçenekleri mevcuttur. Bu yazımızda sizlere yeni Egea Cross Lounge versiyonuna Plus paket aldığınızda hangi özelliklerin sahibi olacağınızı yazmak istedik.

İlk olarak Plus paket almak istiyorsanız 9.000 TL fiyat farklı ödeyeceksiniz.

Plus paket özellikleri

Ön iki koltuk ısıtma

Arka kolçak (kol dayama ve bardıklık olanı)

Ön park sensörü

Sürücü koltuğunda elektrik ayarlı bel desteği

Cross Suni deri kapı paneli özellikleri gelmektedir.

Plus paket aldığınızda haliyle satarken de Plus paketli olduğu için diğer modellere göre fiyatınızı farklı belirleyeceksiniz. Bu arada Lounge, Egea Cross’un en üst versiyonudur.