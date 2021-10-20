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Yeni Egea Cross güvenlik paket ile hangi özellikler ekleniyor

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji20 Ekim 2021
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Yeni Egea Cross, 2021 yılında otomobil tutkunlarının oldukça ilgisini çekmeyi başardı. Egea Cross 3 farklı versiyon ile satılmaktadır. Street paket Egea’nın en baz modelidir. Urban donanımı ise orta dolulukta paket seçeneği, Lounge versiyonu Egea Cross’un en dolu modelidir.

Tabi Lounge paketi bile alsanız ekstra paket ekleterek bazı donanımlara sahip olabiliyorsunuz. Bu yazımızda sizlere yeni Egea Cross Lounge versiyonunda Güvenlik paket satın aldığınızda hangi özelliklere sahip olacağınızı yazmak istedik.

İlk olarak Güvenlik paketi almak isterseniz ekstradan 9.000 TL ödemeniz gerekmektedir.

Gelelim Güvenlik paket seçeneğinde neler var?

  • Hız sınırlama sistemi (Hız sabitleyici ile karıştırmayınız)
  • Yorgunluk algılama asistanı
  • Şerit takip Asistanı
  • Trafik işareti tanıma sistemi
  • Çarpışma riski uyarı sistemi
  • Otomatik acil durum freni
  • Akıllı uzun farlar,
  • Adaptif sabitleme sistemi (1.4 Fire motor seçeneğinde bu özellik eklenmiyor)
  • Akıllı hız destek sistemi (1.4 Fire motor seçeneğinde bu özellik eklenmiyor)

Yukarıdaki özelliklere güvenlik paketi ile ekleniyor. Biz bu bilgiler Yeni Egea Cross FİAT kataloğunda yazanlara göre ekledik. Tam donanım için kataloğu kontrol edebilirsiniz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji20 Ekim 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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