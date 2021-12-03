Yeni Egea Aralık ayı fiyatları belli oldu

Aralık ayına girdiğimiz ilk günlerde araba fiyatları güncellendi. Bu yazımızda sizlere Yeni Egea modellerinin fiyatlarından bahsetmek istiyoruz.

Yeni Egea 1.4 Fire 95 HP Easy donanımlı modelin fiyatı 223.900 TL‘dir. Easy donanım bu modelin en baz olan paketidir. 1.3 M.Jet 95 HP dizel seçenekli olan versiyonunu almak isterseniz fiyatı 335.900 TL‘dir. Yine Easy donanımlı 1.6 M.Jet 130 beygirlik olan paketi ise 358.900 TL‘dir.

Yeni Egea’nın orta donanımlı olan Urban paketli 1.4 Fire 95 HP olan modelin fiyatı 247.900 TL‘dir. Yine Urban paketin 1.0 Firefly 100 beygir olan modelin fiyatı 337.900 TL‘dir. 1.3 M.jet 95 HP modeli 347.900 TL ve 1.6 M.Jet 130 HP olan versiyonu ise 382.900 TL‘dir.

Yeni Egea’nın en full donanımına sahip olan Lounge modelinin 1.4 Fire 95 HP olan modeli 320.900 TL‘dir. 1.0 Firefly 100 HP motor seçenekli olan fiyatı ise 357.900 TL‘dir. Dizel motor seçeneklerine baktığımızda ise 1.3 M.Jet 95 HP olan modeli 367.900 TL, 1.6 M.Jet 130 HP modelin fiyatı ise 402.900 TL’dir.

Yukarıdaki yazdığımız modellere plus paket ekletmek isterseniz ekstradan 12.000 TL, Güvenlik paketi (Easy hariç) diğer modeller için 12.000 TL vermeniz gerekmektedir.