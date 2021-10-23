Yeni Dacia Sandero Stepway kronik sorunlar var mı?

Bildiğiniz üzere Dacia, yeni Sandero Stepway’ı tanıttı. Bir önceki modeline göre baştan aşağı değişti diyebileceğiniz bu model, ince şık tasarımlar ve teknolojik donanımı ile otomobil alacakların dikkatini oldukça çekmeyi başardı.

Yeni Sandero Stepway’a comfort ve prestige olmak üzere iki farklı paketle sahip olabiliyorsunuz.

Yeni Sandero Stepway kronik sorunlar başlığını açmamızdaki amaç tamamen kullanıcıların gerçek düşüncelerine ve tecrübelerine dayalı güzel temiz bir sayfa oluşturmak istiyoruz. Yeni Sandero Stepway kullanıcılarından araba hakkında olumlu/olumsuz yönleri hakkında bizlere üşenmeden geri bildirim bulunursa çok memnun oluruz.

Özellikle turbo motor ile performans nasıl?

İç mekan malzeme kalitesi,

Yeni Stepway trim sesleri var mı? v.s. v.s.

Gelen yorumlardan sonra bu modeli almak isteyenler yada alanlar hakkında güzel bir iletişim bölümü olmuş olacak.

Yorumlarınızı bekliyoruz.

Bilgi: 23 Ekim 2021 tarihi ile fiyatları şu şekilde

Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 209.900 TL

Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 231.900 TL