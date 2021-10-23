Yeni Dacia Sandero mühendislerinden ince dokunuşlar

Yeni Dacia Sandero hem tasarımı ve hem teknolojik donanımı ile otomobil tutkunlarının büyük ilgisini çekti. Bir önceki Sandero’ya göre çağ atladı diyebiliriz. Dacia mühendisleri kullanıcıları cezbeden çok ince dokunuşlar yapmış.

Örnek vermek gerekirse multimedya ekranının yanına bir telefon tutucu eklemişler. Ayrıca hemen arkasında da bir USB çıkışı var. Telefonu şarj etmek istediğinizde nereye koyacamğım diye düşünmüyorsunuz. Birçok kişi diyecektir; telefon tutucu alıp koyardım bu kadar büyültülcek bir konu değil. Fabrika çıkışı bu özelliğin yapılması, sizin alacağınız telefon tutucuya göre kıyaslanamaz.

Kullanılan multimedya sistemi Apple CarPlay ve Android Auto desteklemektedir. Telefonu eşleştirmek için USB çıkışın takmanız yeterli oluyor. Eşleştirme hemen sağlanıyor.

Android Auto ve Apple CarPlay desteği sadece telefonunuz ile çalışmaktadır. Bu özellik telefon ile bir bütün olduğunda multimedya ekranı akıllı telefon gibi olmaktadır. Navigasyon gibi önemli özellikleri 8 inçlik dev ekranda göreceksiniz.