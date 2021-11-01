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VSM yani araç denge kontrolü için ufak bilgiler

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji1 Kasım 2021
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Bu yazımızda size VSM yani araç denge yönetimi hakkında bilgi vermek istiyoruz. VSM özelliği aracınızda varsa kaygan bir yolda seyir halindeyken aracın fren sırasında sol ve sağ tekerlekler arasındaki sürtünme katsayısında değişiklik algılaması durumunda isitem araç dengesini koruyacak şekilde çalışmaktadır. Güvenlik konusunda oldukça önemli olan bu VSM’nin hangi hallerde çalışmadığını da belirtmek istedik.

  • Aşamalı veya eğimli bir toprak yolda sürerken
  • Geri geri sürerken
  • Gösterge panelindeki ESC OFF
  • gösterge lambası yanarken
  • Gösterge panelindeki EPS (Elektronik Hidrolik Direksiyon)
  • gösterge lambası yanarken devreye girmemektedir.

VSM, virajlarda yaklaşık 22 km/s‘nin üzerindeki hızlar için tasarlanmıştır.

VSM, araç fren kabiliyetinin değişken olduğu bir yolda fren
yaptığında 10 km/h hızın üzerinde işlev görecek şekilde tasarlanmıştır. Değişken fren özelliğine sahip yol, farklı sürtünme kuvvetlerine sahip yüzeylerden oluşur.

Ek Bilgi: Farklı boyutlarda tekerlek veya jantlar kullanmak VSm sisteminin arızalanmasına neden olabilir. Tekerlekleri değiştirirken, mutlaka aracınızın orijinal lastikleri ile aynı ebatta olan lastikler kullanınız.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji1 Kasım 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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