Volkswagen park asistanı her şartta çalışmaz

Volkswagen modellerinde çok güzel bir donanım bulunmaktadır. Araçları park etme özellikle yeni bay ve bayan kullanıcılara zor gelebilmektedir. Park konusunda Volkswagen size yardımcı oluyor.

Park asistanı özelliği uygun park alanı bulduğunda sizin için tamamen direksiyon kontrolünü devralmaktadır. Direksiyon başında oturan kişi sadece gaz ve fren pedallarını kontrollü şekilde kullanmak kalmaktadır.

Tabi Park asistanı her park alanı için çalışmamaktadır. Belli şartları taşımak zorundadır.

Ultrasonik sensörler sayesinde park yerini tarar. 40 km hız üzerinde park alanı taramamaktadır.

Paralel şekilde park yapılırken aracın uzunluğunda + 80 cm bir manevra alanı olmalıdır.

Park edilen aracı park asistanı ile çıkartmak isterseniz ön ve arkada 25 cm’lik boşluk olması gerekmektedir.

Dikey park yapılırken ise arkada ve önde 35 cm’lik boşluk olması gerekmektedir.

Park asistanı kullanan ve bu yazımızı okuyan ziyaretçilerimizden kendi tecrübe ve deneyimlerini bizlere yorum yazarak iletirse çok memnun oluruz.