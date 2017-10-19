Volkswagen Arteon Elegance ve R-Line fiyatları netleşti

Volkswagen Arteon almayı düşünüyorsanız ve paketlerin fiyatları konusunda bilgi arıyorsanız sizleri ufaktan bilgilendirmek istedik.

Volkswagen Arteon cenevre fuarında tanıtıldıktan sonra tasarımı ve üstün donanımı ile hayranlık yarattı.Tabi bu kadar donanımlı ve güzel bir arabaya sahip olmanında belli bir maliyeti var.Volkswagen Arteon hem sportif tasarımı hem sedan bir araba genişliği ile cezbediyor.Arteon modeli ülkemizde 2 farklı pakette satılacak.En düşük Arteon fiyatı 295.500 TL’den başlayıp 328.400 TL’ye kadar çıkmaktadır.Tabi ekstradan renk farklılığı ve açılır tavan istiyorsanız fiyat farkını vermeniz gerekmektedir.Arteon Elegance paketinde 150 ve 240 BG olan 2 farklı motoru bulunuyor.Her iki elegance paketi 2.0 TDI motora sahiptir.R-Line paketide 240 BG 2.0 TDI motor yer almaktadır.

Yeni Arteon 2.0 TDI SCR 150 PS DSG (Elegance) 295.500 TL

Yeni Arteon 2.0 TDI SCR 240 PS 4M DSG (Elegance) 328.400 TL

Yeni Arteon 2.0 TDI SCR 240 PS 4M DSG (R-Line) 328.400 TL

Hem spor olsun hem geniş bir aracım olsun dikkatler üzerimde olsun diyorsanız Volkswagen Arteon tam size göre diyebiliriz.

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