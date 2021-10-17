Araba Haberleri

Toyota 2021 yeni Corolla tüm versiyonların fiyatları

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji17 Ekim 2021
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Araba piyasasında yaşanan inanılmaz anlamsız yükseliş sonrasında fiyatlar çok iyi takip edilmesi gerekiyor. Bu yazımızda sizlere Yeni Toyota Corola Hatchback modellerinin bütün versiyonlarının fiyatlarını yazmak istiyoruz.

Yeni Corolla’nın 4 farklı versiyonu bulunmaktadır.

1.2 Turbo Dream Multidrive S : 259.650
1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S : 327.100
1.2 Turbo Flame Multidrive S : 330.550
1.2 Turbo Flame X-Pack Multidrive S : 355.550

Toyota resmi internet sitesindeki fiyatlar bu şekildedir. Yalnız dikkatimizi çeken bir not oldu. Fiyatların 17 Ekim’e kadar geçerli olduğu yazıyor. Bizim bildiğimiz genellikle fiyatlar ay sonuna kadar geçerli olurdu. Acaba markaların kendilerine göre bir tarzları mı var bilmiyoruz.

Çip krizi tüm dünyayı etkiledi. Sıfır araba fiyatları arttıkça ve bayilerde sıfır modelleri bulunmayınca ikinci el araba fiyatları da hızla yükseliyor. Bakalım bu anlamsız yükseliş ne zaman son bulacak.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji17 Ekim 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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