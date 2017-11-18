Tesla Roadster Türkiye satış fiyatı konusunda tahminlerinizi bekliyoruz.

Tesla Roadster 2020 yılında sokaklarda görmeye başlayacak.Bildiğiniz üzere bu model tamamen elektrik ile çalışmaktadır.Tesla Roadster modelini ön plana çıkartan ilk özelliği ise tam dolu şarj ile yaklaşık olarak 1000 km yol alması bekleniyor.Bu gidiş menzili ise şimdiden herkesi heyecanlandırıyor.Bu araç elektrikli diye hızlı olmadığını düşünebilirsiniz.0’dan 100 KM’e hıza sadece 1.9 saniyede çıkacağı yazıyor.Ayrıca 250 KM üstü hıza ulaşabiliyor.Tesla Roadster spor tasarımı ile çok çok iyi olacağını fotoğraflarından kanıtlıyor.4 kişilik oturma kapasitesine sahip olacak bu efsane aracın tabi bedelide oldukça yüksektir.2020 yılında piyasaya çıkacağı için şimdiden rezervasyon yapabileceksiniz.

Tesla resmi internet sitesine baktığımızda Roadster modeline sahip olmak istiyorsanız 250.000 doları gözden çıkarmanız gerekiyor.Rezervasyon yapmak için ise 50.000 dolar ön ödeme yapmanız gerekiyor.Tesla Roadster Türkiye’ye gelecek mi sorusuna ise şimdilik net bir yanıt bulunmuyor.Tesla’nın ülkemizde bir bayiliği bulunmadığı için birşey demek için henüz erken gibi gözükmektedir.2020 yılına kadar herşey olabilir.Çünkü geçtiğimiz günlerde Elon Musk’ın Cumhurbaşkanımızı ziyaret etmişti.

Tesla Roadster satın alma fiyatı resmi internet sitelerinde yazan fiyattır.Tabi normal olarak ülkemize ne kadar geleceğine dair resmi bir bilgi yok.Vergiler ve diğer ekstralar ile bakalım ne kadar olacak.

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