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Şubat 2022 Panda Urban fiyatı açıklandı

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji2 Şubat 2022
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2022 Şubat ayı FIAT Panda fiyatları açıklandı. FIAT resmi internet sitesinde yazan bilgiye göre fiyatların 1 Mart 2022 tarihine kadar geçerli olduğunu yazmaktadır.

2022 model FIAT Panda almak istiyorsanız 4 farklı versiyonu bulunmaktadır. Bu yazımızda sizlere Urban donanımlı 1.0 Hybrid 70 beygir olan versiyondan bahsetmek istiyoruz.

Urban 1.0 Hybrid 70 HP motor seçenekli versiyonun fiyatı 327.900 TL‘dir

Ekstradan Plus paket ve Cross Plus paket donanımı ekletebiliyorsunuz.

Peki Plus paket içeriğinde neler var ve fiyatı ne kadar?

Arka park sensörü
Bluetooth
Diresiyondan kumanda tuşları
Deri direksiyon simidi
Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu

Plus paket fiyatı: 7.000 TL

Fotoğraf: FIAT resmi internet sitesi

Peki Cross Plus Paket içeriğinde neler var ve fiyatı ne kadar?

Krom görünümlü ön arka cross tampon
Yan kapı çıtası
Tavan rayı
Kırmızı çeki halkaları
15 inç alaşım jant
Özel kahverengi iç döşeme

Cross Plus paket fiyatı: 9.000 TL

Farklı renk istediğiniz takdirde 2.500 TL ödemeniz gerekmektedir.

Cross 1.0 70 HP Hybrid 366.900 TL
Cross 4×4 0.9 85 HP 433.900 TL
Cross Plus 4 X 4 0.9 85 HP 448.900 TL

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji2 Şubat 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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