Şubat 2022 Panda Urban fiyatı açıklandı
2022 Şubat ayı FIAT Panda fiyatları açıklandı. FIAT resmi internet sitesinde yazan bilgiye göre fiyatların 1 Mart 2022 tarihine kadar geçerli olduğunu yazmaktadır.
2022 model FIAT Panda almak istiyorsanız 4 farklı versiyonu bulunmaktadır. Bu yazımızda sizlere Urban donanımlı 1.0 Hybrid 70 beygir olan versiyondan bahsetmek istiyoruz.
Urban 1.0 Hybrid 70 HP motor seçenekli versiyonun fiyatı 327.900 TL‘dir
Ekstradan Plus paket ve Cross Plus paket donanımı ekletebiliyorsunuz.
Peki Plus paket içeriğinde neler var ve fiyatı ne kadar?
Arka park sensörü
Bluetooth
Diresiyondan kumanda tuşları
Deri direksiyon simidi
Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu
Plus paket fiyatı: 7.000 TL
Peki Cross Plus Paket içeriğinde neler var ve fiyatı ne kadar?
Krom görünümlü ön arka cross tampon
Yan kapı çıtası
Tavan rayı
Kırmızı çeki halkaları
15 inç alaşım jant
Özel kahverengi iç döşeme
Cross Plus paket fiyatı: 9.000 TL
Farklı renk istediğiniz takdirde 2.500 TL ödemeniz gerekmektedir.
Cross 1.0 70 HP Hybrid 366.900 TL
Cross 4×4 0.9 85 HP 433.900 TL
Cross Plus 4 X 4 0.9 85 HP 448.900 TL