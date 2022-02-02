Şubat 2022 Panda Urban fiyatı açıklandı

2022 Şubat ayı FIAT Panda fiyatları açıklandı. FIAT resmi internet sitesinde yazan bilgiye göre fiyatların 1 Mart 2022 tarihine kadar geçerli olduğunu yazmaktadır.

2022 model FIAT Panda almak istiyorsanız 4 farklı versiyonu bulunmaktadır. Bu yazımızda sizlere Urban donanımlı 1.0 Hybrid 70 beygir olan versiyondan bahsetmek istiyoruz.

Urban 1.0 Hybrid 70 HP motor seçenekli versiyonun fiyatı 327.900 TL‘dir

Ekstradan Plus paket ve Cross Plus paket donanımı ekletebiliyorsunuz.

Peki Plus paket içeriğinde neler var ve fiyatı ne kadar?

Arka park sensörü

Bluetooth

Diresiyondan kumanda tuşları

Deri direksiyon simidi

Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu

Plus paket fiyatı: 7.000 TL

Peki Cross Plus Paket içeriğinde neler var ve fiyatı ne kadar?

Krom görünümlü ön arka cross tampon

Yan kapı çıtası

Tavan rayı

Kırmızı çeki halkaları

15 inç alaşım jant

Özel kahverengi iç döşeme

Cross Plus paket fiyatı: 9.000 TL

Farklı renk istediğiniz takdirde 2.500 TL ödemeniz gerekmektedir.

Cross 1.0 70 HP Hybrid 366.900 TL

Cross 4×4 0.9 85 HP 433.900 TL

Cross Plus 4 X 4 0.9 85 HP 448.900 TL