Seat İbiza yada Cordoba Signo’da Econ tuşu

Soru: Arkadaşlar 2004 model Seat İbiza Signo arabamda klima çalıştırma sistemini bir türlü çözemedim.

Dijital Klima olduğu için nasıl kullanacağım konusunda bilgi verirmisiniz.Ayrıca klima üzerinde Econ tuşu bulunmaktadır.Bu Econ tuşu ne anlama geliyor? Ayrıca Klima üzerinde AC tuşu bulunmamaktadır.Bu konularda beni aydınlatırsanız çok sevinirim.İyi çalışmalar.

Cevap: Seat İbiza ve Cordoba modellerinde dijital klima üzerinde “AC” tuşu bulunmamaktadır.Bunun yerine sağ ve sol tarafta bulunan derece ayarlama düğmesini düşürdükçe otomatik olarak klima çalışmaktadır.ECON tuşu ise çok önemli diyebiliriz.Eğer ECON düğmesine basmazsanız arabanın kliması çalışacaktır.Tabi bu işlem size yakıtı fazla yakmanıza sebep olacakır.Zaten farkettiyseniz ECON tuşuna bastıktan sonra arabanın sesi değişmektedir.Ekranda ECON tuşu yazdığında klima çalışmaz ve motor’un kendi ısısı ile ısınırsınız.Uzun lafın kısası kışın klimayı kullanırken ECON modunda olup olmadığına dikkat etmeniz yeterli olacaktır.

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