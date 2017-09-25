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Seat İbiza Signo hız sabitleyici bulunuyor mu?

tarafından 25 Eylül 2017 Tarihinde eklendi

Sizden gelen destek maillerini elimizden geldiği kadar cevaplamaya devam ediyoruz.

Mahmut isimli bir arkadaşımız 2004 model İbiza Signo alma niyetini olduğunu ve ilanda arabada hız sabitleyici olduğunu, gerçektede var mı diye bizden yardım istemiştir.

Seat İbiza’nın Signo modeli full olarak kabul ediliyor.Şansımız İbiza denk geldi ve araç sahibine sorduğumuda direksiyonun sol tarafında bulunan sinyal kolunun ayrıca hız sabitleyici olduğunu belirtmiştir.Kolun üst tarafında on-off düğmesi On konumuna getirdiğinizde kolun hemen solunda bulunan artı ve eksi tuşlarını kullanarak hız sabitleyicisini kullanabilirsiniz.

Sizlere bazı ipuçları vermek istiyoruz. Hız sabitleyiciyi aktif olarak kullanırken frene basarsanız devre dışı kalır, Hız artırma tuşuna basılı tuttuğunuzda araba hızlanır yada hız azaltma tuşuna bastığınızda motor freni tarzında araba tatlı bir şekilde yavaşlar.

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