Sandero Stepway gizli özellikler ile bakın neler ekleniyor

Araçların gizli özellikleri hep bulunmaktadır. Fabrika çıkışlarında birçok özellik var ama aktif etmedikleri için araç sahipleri daha sonra bağlantı cihazı kullanarak birçok özelliği açtırmaktadır. Bu yazımızda sizlere Dacia Sandero Stepway gizli özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

1. Görsel alarm özelliği

Aracın kapıları kilitliyken zorla içeri girildiği zaman 4’lü ikaz lambaları 5 saniye yanıp sönmektedir. Sesli olarak ikazı bulunmuyor.

2. Kadran ışıklarının açılması

Aracın kapılarını açtığınızda kadran ışıkları otomatik olarak yanmaktadır. Bu güzel özellik genellikle geceleri çok işe yaramaktadır.

3. Motor sıcaklığının eklenmesi

Araçta motor sıcaklığı sensörü bulunuyor ama kaç derece olduğu fabrika çıkışında göremiyorsunuz. Bu özelliği aktif ederek kadranın sağ tarafında bulunan yol bilgiyarı menüsünde motor sıcaklığı gösterilmektedir.

4. Otoban sinyali

sinyal koluna hafifçe dokunduğunuzda 3 kez dönüş sinyali yanıp sönmektedir. Kolu tamamen aşağıya yada yukarıya kaldırmanıza gerek kalmamaktadır. Uzun yollarda araç sollamalarda bu özellik oldukça işe yaramaktadır.