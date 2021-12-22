Renault Yeni CAPTUR fiyatı ve ek opsiyon yeni fiyatları açıklandı

Bu yazımızda sizlere Renault Yeni CAPTUR modeline alabileceğiniz ek opsiyon paketleri hakkında bilgilendirmek istedik. İlk olarak Yeni CAPTUR fiyatlarından bahsetmek istiyoruz.

Yeni CAPTUR 3 farklı versiyonda satılmaktadır. Touch, İcon ve RS Line seçenekleri mevcuttur.

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 637.000 TL

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 684.900

RS Line 1.3 TCe EDC 155 bg 707.000

Touch paket Yeni CAPTUR modelinin en baz versiyonudur. Aslında sadece CAPTUR modelinin değil, diğer Renault araçlarında da Touch en baz modeldir.

Touch versiyonuna ekletebileceğiniz ek opsiyonların listesi aşağıdadır.

Jant Paketi (Karartılmış Arka Camlar & 17” Elmas Kesim

Alüminyum Alaşım Jantlar) 11.500 TL

Çift Renk Gövde ve Tavan 5.250 TL

Metalik Renk 4.000 TL

Park Asistan Paketi (Ön-Arka Park Sensörü & Geri Görüş

Kamerası) 4.250 TL

Yedek Lastik (hacim kazanımlı) 3.500 TL

7” Easy Link Navigasyon 10.250 TL

Yeni CAPTUR İcon ek opsiyon listesi aşağıdadır.

10” Dijital Sürücü Ekranı 7.500 TL

9,3” Easy Link Bilgi, Eğlence ve Nav. Sistemi 17.750 TL

18” Elmas Kesim Alüminyum Alaşım Gri Jant 9.750 TL

Metalik Renk 4.000 TL

Eller Serbest Park Destek Paketi 12.250 TL

Yedek Lastik (hacim kazanımlı) 3.500 TL

Sürüş Destek Paketi 28.750 TL

Yeni CAPTUR RS-LİNE ek opsiyon listesi aşağıdadır.

10” Dijital Sürücü Ekranı 7.500 TL

9,3” Easy Link Bilgi, Eğlence ve Nav. Sistemi 17.750 TL

Metalik Renk 4.000 TL

Eller Serbest Park Destek Paketi 12.250 TL

Yedek Lastik (hacim kazanımlı) 3.500 TL

Sürüş Destek Paketi 28.750 TL

Artn kur fiyatlarından sonra sıfır araba almak oldukça zorlaştı. Araba fiyatlarına gelen zamlardan sonra ek paketlere de zam gelmesini de normal karşılamak gerekiyor. Yukarıdaki bilgileri Renault’un resmi internet sitesinden eklediğimizi belirtmek isteriz.