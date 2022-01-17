Renault Taliant gizli özellikleri açanı bulamadık

Renault Taliant gizli özellikleri var mı konusunda ufak bir araştırma yaptık. Maalesef internette Taliant gizli özellikleri açan herhangi bir bilgi bulumadık. 2021 yılında çıktığı için herhalde daha yeni yeni piyasaya çıktığı için gizli özellikleri hakkında bilgi bulamadığımızı düşünüyoruz.

Konuyu fazla uzatamadığımız için mecburen fiyatlarından bahsetmek zorunda kaldık. Neden derseniz Google, çok kısa olan yazılarımızı görmezlikten geliyor.

Taliant fiyatlarından bahsetmek istiyoruz. Renault Taliant 4 farklı versiyon ile satılmaktadır.

Yeni Taliant 4 farklı versiyon ile satılmaktadır. Yeni Taliant Joy paket 1.0 Sce 65 beygir olan 286.600 TL‘dir.

Yeni Taliant Joy 1.0 Turbo ECO 100 beygir olan versiyonu ise 323.900 TL

Yeni Taliant Joy 1.0 Turbo X-Tronic 90 beygir olan versiyonu ise 354.400 TL

Yeni Taliant Touch 1.0 Turbo X-Tronic 90 beygir olanı ise 376.900 TL’den satılmaktadır.

Yeni Taliant Joy pakete ektradan ilave opsiyonlar ekletebiliyorsunuz.

8″ Multimedya sistemi, Bluetooth ve USB bağlantısı, Apple

CarPlay : 8.250 TL

Metalik Renk : 4.250 TL

Ön sis farları : 2.000 TL

Arka park sensörü : 2.250 TL

Aşağıdaki ilave paketleri ise sadece Touch versiyonuna ekletebiliyorsunuz.