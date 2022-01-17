Renault Taliant gizli özellikleri açanı bulamadık
Renault Taliant gizli özellikleri var mı konusunda ufak bir araştırma yaptık. Maalesef internette Taliant gizli özellikleri açan herhangi bir bilgi bulumadık. 2021 yılında çıktığı için herhalde daha yeni yeni piyasaya çıktığı için gizli özellikleri hakkında bilgi bulamadığımızı düşünüyoruz.
Konuyu fazla uzatamadığımız için mecburen fiyatlarından bahsetmek zorunda kaldık. Neden derseniz Google, çok kısa olan yazılarımızı görmezlikten geliyor.
Taliant fiyatlarından bahsetmek istiyoruz. Renault Taliant 4 farklı versiyon ile satılmaktadır.
Yeni Taliant 4 farklı versiyon ile satılmaktadır. Yeni Taliant Joy paket 1.0 Sce 65 beygir olan 286.600 TL‘dir.
Yeni Taliant Joy 1.0 Turbo ECO 100 beygir olan versiyonu ise 323.900 TL
Yeni Taliant Joy 1.0 Turbo X-Tronic 90 beygir olan versiyonu ise 354.400 TL
Yeni Taliant Touch 1.0 Turbo X-Tronic 90 beygir olanı ise 376.900 TL’den satılmaktadır.
Yeni Taliant Joy pakete ektradan ilave opsiyonlar ekletebiliyorsunuz.
- 8″ Multimedya sistemi, Bluetooth ve USB bağlantısı, Apple
- CarPlay : 8.250 TL
- Metalik Renk : 4.250 TL
- Ön sis farları : 2.000 TL
- Arka park sensörü : 2.250 TL
Aşağıdaki ilave paketleri ise sadece Touch versiyonuna ekletebiliyorsunuz.
- Teknoloji Paketi (Yüksek konsol, elektrikli park freni, eller serbest Renault kart sistemi) : 9.250 TL
- Jant Tipi : 5.750 TL
- Metalik Renk: 4.250 TL
- Navigasyon Paketi (8” bilgi, eğlence ve navigasyon sistemi, kablosuz Apple CarPlay) : 4.250 TL
- Sürüş Destek Paketi (Kör nokta uyarı sistemi ve ön&arka park sensörü) : 5.000 TL
- Geri görüş kamerası : 2.500 TL