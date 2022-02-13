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Peugeot 508 P1705 arıza kodu ve tamiri

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji13 Şubat 2022
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Peugeot 508 araç modelinde P1705 arıza kodunun ne olduğuna dair bilgi arıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır. Bir ziyaretçimiz bize ufak bir bilgilendirme yazısı hazırlayarak mail ile göndermiştir. Eğer yayınlarsanız benim gibi başka kişilerde bu sorun ile karşılaşırsa sorunlarını halleder diye not düşmüştü.

Mail şu şekilde;

Aracım otomatik vites olduğu için genellikle bu sorunun otomatik vitesli olan modellerde olduğunu öğrendim. Zaman içerisinde vitesin konumunu aktaran sensörün kirliliğinden dolayı temizlenmesi gerekiyormuş. İnternetten araştırdım fakat kendim yapamadığım için mecburen elektrikçiye gitmek zorunda kaldım. Bu arada bu arıza için oto elektrikçiye gidiniz. Başka birine giderseniz gereksiz para verebilirsiniz. Fiyat olarak usta ne verirseniz olur dedi. Benim size bilgilendirmem bu kadar.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji13 Şubat 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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