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Peugeot 3008 Active Prime ve Allure güvenlik paketleri gırtlak dolusu yapıyor

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji2 Aralık 2021
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Peugeot 3008 modeli güzelliği ile birço kişinin hayalindeki arabadır. Dış güzelliği kadar iç tasarımı ve güvenlik teknolojileri ile de oldukça başarılıdır. Peugeot 3008 almak istediğiniz bazı güvenlik donanımlarına ekstra paket alarak sahip olabilirsiniz.

Broşürlere baktığınızda güvenlik paket plus’ın GPP olarak göreceksiniz.Peugeot 3008 Allure paket satın aldığınızda Güvenlik Paket Plus satın aldığınızda aşağıdaki donanımlara sahip olacaksınız. Bu arada GPP paketi sadece Allure donanıma ekletebiliyorsunuz. Yazımızın devamında Active Prime paket hakkında bilgi ekledik.

  • Sürücü dikkat uyarısı
  • Aktif şerit takip sistemi
  • Güvenli takip mesafesi uyarısı
  • Kör nokta uyarı sistemi
  • Geliştirilmiş trafik işaretleri tanıma sistemi
  • akıllı far sistemi
  • aktif tam durdurma güvenlik freni

Peugeot 3008 Active Prime paketi aldığınızda güvenlik donanım olarak sadece güvenlik paketi (GP) alabiliyorsunuz. Güvenlik paketi aldığınızda aşağıdaki donanımlara sahip olacaksınız.

  • Aktif şerit takip sistemi
  • Güvenli takip mesafesi uyarısı
  • Geliştirilmiş trafik işaretleri tanıma sistemi
  • Aktif tam durdurma güvenlik freni

Bu paketlerin fiyatları konusunda herhangi bir bilgi bulamadık. Eğer bu araç ve bu paketlerden birine sahip olan okuyucumuz olursa ve bize yorum yazarak bilgi verirse çok memnun kalırız.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji2 Aralık 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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